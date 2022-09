MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) repatrió a 163 balseros cubanos este 4 de septiembre.

Los caribeños, interceptados en varias operaciones frente a las costas de Florida, fueron devueltos a la Isla por los guardacostas Charles David Jr. y William Trump, según precisó la USCG a través de su cuenta en la red social Twitter.

Cuatro de las cinco embarcaciones en que viajaban estos migrantes cubanos fueron detenidas el pasado 31 de agosto: una a 23 millas al sur de Key West; otra a 16 millas al sur de Long Key; la tercera a 2 millas al sur de Boca Chica Key; y la última a 40 millas al sur de Stock Island.

Mientras que el jueves otro bote fue interceptado a unas 32 millas al sur de Islamorada.

#BREAKING @USCG Cutters Charles David Jr. and William Trump's crews repatriated 163 Cubans to #Cuba, Sunday, following several interdictions off #Florida's coast. #DontTakeToTheSea

Read more: https://t.co/4kVpdK68Dp@USEmbCuba pic.twitter.com/Ym5n660Tjb

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 5, 2022