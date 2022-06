MADRID, España.- La tripulación del guardacostas Pablo Valent repatrió este jueves a 40 balseros cubanos. Los migrantes habían sido interceptados en los Cayos de Florida esta semana durante dos operaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés).

La tripulación de una embarcación de Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas y Protección de Fronteras rescató al primer grupo este lunes a las 12:40 pm, a 8 millas al sur de Cayo Hueso.

En el momento de la intercepción a la embarcación le entraba agua, precisa la Guardia Costera a través de un comunicado.

La segunda interdicción tuvo lugar el martes aproximadamente a la 1:00 pm, a unas 20 millas al sur de Cayo Boot.

Una vez rescatados, los migrantes recibieron comida, agua, refugio y atención médica básica.

“Estas personas tienen la suerte de estar vivas después de realizar un peligroso viaje en mares imprevisibles”, comunicó desde Twitter el teniente Travis Poulos, del Séptimo Distrito de la Guardia Costera.

Poulos advirtió además que a medida que avance la temporada de huracanes estos viajes serán aún más traicioneros.

