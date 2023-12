MIAMI, Estados Unidos. — Entre las figuras de mayor recorrido dentro del periodismo independiente en Cuba destaca René Gómez Manzano, quien este martes arribó a los 80 años de edad.

Consagrado en el estudio y ejercicio de la abogacía, Gómez Manzano ha sufrido en carne propia el alto precio de defender (dentro de Cuba) la libertad y los derechos humanos.

Debido a su firmes ideas y posturas políticas, diametralmente opuestas a las del régimen de La Habana, el jurista se encuentra imposibilitado de ejercer su profesión en la Isla desde hace décadas. También ha sido encarcelado hasta en dos ocasiones.

La búsqueda constante de la democracia ha llevado a Gómez Manzano a permanecer en Cuba, dedicando más de media vida al activismo pacífico y también a la denuncia ciudadana.

Ha incursionado con éxito y profesionalidad en el periodismo independiente, aportando experiencia y agudeza en sus textos, consagrados al análisis de la realidad cubana e internacional.

Para Gómez Manzano, la práctica del periodismo no es más que su “modesta contribución” a que Cuba “se democratice y salga de la furnia actual en la que la han metido las erróneas políticas del socialismo burocrático”.

“Como el régimen castrocomunista me ha prohibido desde hace decenios trabajar como abogado, me he visto forzado, para librar mi sustento y el de mi familia, a asumir la nueva profesión de periodista, lo cual he hecho con gusto, pues ella me permite difundir mis opiniones entre la gran cantidad de lectores”, dijo el jurista en declaraciones ofrecidas a CubaNet.

A lo largo de las últimas décadas, Gómez Manzano ha integrado numerosas organizaciones de oposición en la Isla, entre ellas Concilio Cubano, el Grupo de los Cuatro, la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, la Mesa de Coordinación del Encuentro Nacional Cubano.

Destaca, además, su rol como presidente de Corriente Agramontista, una plataforma disidente integrada por abogados.

En 1997 estuvo entre los redactores y firmantes de La patria es de todos, un análisis-manifiesto sobre el Quinto Congreso del Partido Comunista Cubano celebrado en dicho año, donde Gómez Manzano y otros destacados opositores al régimen exigían el fin del sistema dictatorial imperante en la Isla y respeto a los derechos humanos.

En reconocimiento a su extensa trayectoria, Gómez Manzano ha recibido premios de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la propia organización Concilio Cubano, de la Fundación HispanoCubana y de la Asociación de Abogados Norteamericanos (ABA).

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.