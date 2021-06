VILLA CLARA, Cuba. – Desde hace aproximadamente una semana varios circuitos de la provincia han sido afectados por la falta de fluido eléctrico. Un accidente en las cercanías de la fábrica de pienso de la ciudad cabecera, el pasado 16 de junio, había provocado una avería que tuvo solución en pocas horas. Sin embargo, desde esa fecha prosiguieron las afectaciones reiteradas en determinadas zonas y municipios de Villa Clara.

Como respuesta a las insistentes llamadas telefónicas de la población a la sede de la Unión Eléctrica (UNE) y las quejas publicadas por los usuarios en las redes, la Empresa Eléctrica de la provincia anunció mediante una tabla pública los horarios para el corte programado de la electricidad durante cuatro horas diarias.

La página de Facebook de la emisora local CMHW informó que, desde el sábado 19 de junio, “las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, unido a las unidades que se encuentran en mantenimiento, las averías en las últimas horas y las limitaciones para la distribución de combustible a los grupos electrógenos de la generación distribuida, han provocado las afectaciones al servicio eléctrico”.

En la misma nota se dio a conocer a la población que las afectaciones durarían varios días y que se rotarían los circuitos para que los apagones no sobrepasaran esas cuatro horas. Sin embargo, varios usuarios que comentaron el post reportan que les habían cortado la corriente eléctrica en dos ocasiones o más durante el día y la noche.

Una usuaria que se identifica como Maylin Sanz refirió que además de las cuatro horas programadas, estuvo sin servicio eléctrico durante la madrugada. “No solo son los planificados, esos no son los preocupantes, preocupante es Caibarién que te quitan la corriente, en ocasiones, hasta cinco veces en el día”, escribió. “Eso, añadido a la plaga de mosquitos que hay. Vamos para el trabajo bien agotados”.

Como respuesta a las quejas insistentes de la población respecto a la interrupción reiterada del fluido en algunos circuitos, el canal provincial aclaró que esta programación depende “de las condiciones del sistema energético nacional”. Además, agregó que dentro de los bloques previstos puede que no sean apagados todos los circuitos a la misma vez, o que alguno puede entrar en avería poco tiempo después de su interrupción y “se le extienda el tiempo sin servicio eléctrico”. Todo ello apunta a que, mientras una parte de la población recibe apagones de cuatro horas, en algunas zonas podrá extenderse a un horario mayor al informado.

Varios santaclareños se quejan en redes sociales del rango establecido para estos apagones programados que coinciden, muchas veces, con el horario de almuerzo y comida en las casas cubanas. “Ahora, para el comprar el gas te dan un turno el día específico y tienes que hacer cola. Tengo dos niños y una anciana en la casa que no los puedo dejar solos”, apunta Yipsi Cruz, vecina del reparto Camacho. “Entonces, si me quitan la corriente, ¿ese día no se come en mi casa?”.

A la sazón, estas afectaciones rotativas coinciden con los meses más calurosos del año cuyos aguaceros atraen, por consiguiente, la oleada de mosquitos típica del verano, entre ellos, los temidos aedes aegyptis. La preocupación de muchos villaclareños versa también sobre cuestiones de salud, más allá de las molestias que ocasiona conciliar el sueño entre el vaho ambiental y las picadas de estos insectos. “Si van a quitar la corriente, al menos que vengan a fumigarme la casa”, comentó en las redes el usuario José Luis Moya.

En grupos de redes sociales los usuarios remitieron quejas a la UNE sobre la inestabilidad en algunos circuitos de la ciudad en los que el corte programado siempre ocurre en horario nocturno como en reparto Condado o José Martí, donde los apagones son mucho más reiterados que en otras zonas de Santa Clara.

“Dicen que solo son unas horas, pero mi circuito es el 169 y lo están apagando dos veces al día”, posteó Daisy Moreno. “Si tenemos que verle la parte positiva, ahora no hay tantas cosas que se te echen a perder en el refrigerador”.

Estos apagones programados sorprenden a los villaclareños en momentos críticos cuando el gas licuado escasea y un botellón ha llegado a costar más de 700 pesos en el mercado informal, 500 pesos una botella de alcohol y 20 pesos una vela criolla, cuya durabilidad oscila entre los treinta o cuarenta minutos a lo sumo.

