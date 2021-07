LA HABANA, Cuba.- A través de una fuente cercana a la familia del prisionero de conciencia Luis Robles Elizástegui, CubaNet ha sabido que su juicio fue programado para el 16 de julio de 2021, en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, sito en Carmen 501 entre Juan Delgado y Goicuría. A causa de la actual pandemia de la COVID-19 en los tribunales solo se está permitiendo entrar a los juicios a un familiar por acusado.

Por su parte, supimos también que el joven informático, encarcelado desde diciembre de 2020 en la prisión habanera Combinado del Este, recibió la visita de un funcionario del Consejo de Estado, quien fue a increparlo con el supuesto motivo de una carta que su madre escribió a esa institución. Se trataría de una petición que la madre del joven hizo por escrito in situ, a sugerencia del personal del lugar, dado que no se estaba atendiendo al público. El motivo de su queja fueron las vejaciones y tratos degradantes perpetrados contra su hijo en la prisión Combinado del Este durante febrero y marzo del presente año.

Recordemos que el jefe del depósito, conocido como el mayor Chino, le propinó una golpiza, mientras el jefe de orden interior, conocido como teniente Chiqui, lo desnudó con ayuda de unos presos y luego lo cambiaron de celda y lo exhibieron desnudo cada dos horas aproximadamente. En aquella ocasión le quitaron la ropa y todas sus pertenencias (incluido el colchón), por lo que tuvo que dormir desnudo en el suelo a pesar de las bajas temperaturas. Lo mantuvieron de esa manera durante dos días y dos noches, por lo cual se le declaró una alergia producto del frío, para la cual no recibió asistencia médica a pesar de haberlo comunicado a las autoridades.

Sin embargo, la visita del mencionado funcionario, quien no reveló su nombre, no parece haber sido para investigar y poner freno a los abusos cometidos por las autoridades penitenciarias contra Luis Robles, sino para reprimirlo, intimidarlo y reprenderlo por sus supuestas “indisciplinas”. El individuo se mostró agresivo y despótico, y le espetó que se merecía todos los castigos que le habían impuesto, por su mal comportamiento. A esto hay que añadir que Robles Elizástegui no puede hablar libremente por teléfono, pues sus conversaciones son monitoreadas.

El régimen pretende juzgar a Robles en el mencionado juicio por el supuesto delito de “Actos contra la seguridad del Estado”. El joven cubano está siendo acusado por protestar con un cartel en apoyo al Movimiento San Isidro y exigir la libertad de Denis Solís en La Habana.

