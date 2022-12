LA HABANA, Cuba. – El locutor oficialista Osvaldo Vega Llorens ha publicado en su página de Facebook el listado de alimentos que serán distribuidos en la provincia de Cienfuegos durante todo el mes de diciembre, a modo de adelanto para que las familias residentes en La Perla del Sur puedan realizar algo parecido a una celebración de fin de año.

Es tan nutrida la lista, en comparación con la escasez que durante todo el año ha afectado a los cubanos, que no pocos pensaron que se trataba de una broma de mal gusto. Sin embargo, no lo es, aunque los privilegios reservados al municipio cabecera no han dejado de generar incomodidad entre los habitantes de territorios aledaños.

Según la publicación de Vega Llorens, todos los núcleos de Cienfuegos recibirán ―pago mediante, claro está― un galón de helado, medio kilogramo de queso, una botella de ron y otra de refresco. Esta canasta sorpresa ha despertado el entusiasmo popular, aunque la algarabía disminuyó considerablemente al especificarse que solo la cabecera provincial tendrá derecho a comprar cinco libras de carne de cerdo por consumidor, una información que ha sido oportunamente rectificada. Ahora se venderán ocho libras por núcleo, a 200 pesos cada una, con hueso y pellejo incluidos. La alegría sigue disminuyendo.

También el municipio cabecera tendrá derecho a una ración de picadillo de res al 100% ―dicen―, un kilogramo de crema Bom Bom y medio kilogramo de embutido de pescado.

Con el objetivo de compensar un poco la evidente falta de equidad en la repartición de migajas, las ferias estarán a la orden del día y cada municipio tramitará con sus propios productores la posibilidad de comprar carne. Para no perder el mal hábito de la fanfarria, se ha anunciado la venta liberada-controlada de más de 28 toneladas de embutido y 4700 cartones de huevo, amén de arroz, maíz y frijoles en abundancia, como si fuéramos una extensión de la península de Yucatán.

No podía faltar el sinsentido de advertir que las ferias deben mantener los precios bajos y las ilegalidades a raya. Nada que no se alerte a diario.

Ya dirán los cienfuegueros si se cumplió el plan y les alcanzó el salario estatal para comprar todo lo que figura en el listado; o si la canasta sorpresa siguió el mismo rumbo de los módulos de donación que todavía no encuentran el camino hacia las bodegas de la provincia que menos protestó el 11 de julio de 2021.

