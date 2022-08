MADRID, España.- El Gobierno cubano publicó la versión final del Código de las Familias aprobado por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y que será sometido a referendo popular el próximo 25 de septiembre.

Los medios oficialistas informaron que se encuentra disponible en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 87, del 17 de agosto de 2022.

Según el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, con el nuevo código se desarrolla “algo extraordinariamente novedoso: el afecto como valor jurídico”.

Esta última versión del Código de las Familias cuenta con 474 artículos, cinco disposiciones transitorias y 45 disposiciones finales.

“Se trata de un Código inclusivo, protector y reflejo de la sociedad cubana actual, que ofrece alternativas y oportunidades y opciones”, dijo el periódico Granma.

El pasado mes de abril, la Comisión Electoral Especial, establecida en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba, informó que había concluido la consulta del Código de las Familias entre el personal de sus embajadas y de otras misiones en el extranjero.

De acuerdo con un tuit del canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en la consulta participaron 26 740 electores y se contabilizaron 14 665 intervenciones y 13 191 propuestas.

La semana anterior, el Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat había llamado “la atención sobre la falta de transparencia en lo que el régimen reconoce como un proceso participativo”, en referencia al Código de las Familias.

El observatorio denunció que para el gobierno de La habana este proceso “se reduce a la emisión de comentarios y/o recomendaciones sobre el proyecto que luego pueden o no ser incorporadas de acuerdo con parámetros que hasta el momento se desconocen”.

Según las autoridades cubanas, el proceso de “consulta popular” del proyecto de Código de las Familias en Cuba, desarrollado entre febrero y abril pasado, obtuvo poco más del 60 % de aprobación.

Durante la etapa de “consultas populares” se evidenció la resistencia a la nueva normativa en algunos sectores de la población, fundamentalmente en cuanto a los aspectos relacionados con la sustitución de la patria potestad por la responsabilidad parental, la autonomía progresiva de los menores de edad, la gestación solidaria y el matrimonio igualitario.

Expertos explicaron a CubaNet que “el código no resuelve completamente el tema de la discriminación. Es decir, no está claro que se prohíba toda forma de discriminación. También solo dispone obligaciones de los padres para dar alimentos, vestido, etc.; pero no nombran las obligaciones del estado para ayudar a los padres con ello”.

Así como indicaron que “el texto está reduciendo la violencia de género a la violencia intrafamiliar, que es el mismo argumento que ha dado el Gobierno cubano en escenarios internacionales, con lo que se invisibilizan otros tipos de agresiones que sufren las mujeres en la Isla, incluida la violencia política hacia activistas, opositoras y periodistas”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.