Régimen prohíbe aterrizar en Cuba a aeronave vinculada a empresa Global Air

MIAMI, Estados Unidos. – Las autoridades cubanas cancelaron un vuelo humanitario que llevaría de regreso a sus respectivos países a ciudadanos de Cuba y Ecuador debido a que la aeronave que realizaría la operación está vinculada con la empresa Global Air, compañía involucrada en el accidente aéreo ocurrido en La Habana el 18 de mayo de 2018.

En un comunicado difundido en redes sociales, el Consulado de Cuba en Ecuador ofreció pormenores de la suspensión.

“Tenemos el deber de informar que como parte del proceso de análisis para otorgar el permiso de sobrevuelo y aterrizaje de la aeronave que realizaría el traslado de ciudadanos cubanos y ecuatorianos a sus respectivos países, el próximo día 23 de abril, las autoridades aeronáuticas de la República de Cuba, determinaron que la aeronave que se estaba proponiendo para realizar ese vuelo, estaba vinculada con una compañía involucrada en el trágico accidente aéreo ocurrido en La Habana, el 18 mayo de 2018, que costó la vida a más de 100 pasajeros, por esta razón, las autoridades aeronáuticas cubanas han decidido no autorizar dicho vuelo”, señala la nota.

La sede consular informó aseguró que, pese a la cancelación, las autoridades continúan manejando opciones para realizar la operación.

“Mantendremos informada a la comunidad y en especial a las personas que debían viajar en este vuelo, de las decisiones que en las próximas horas se tomen respecto al mismo.”

La noticia ha generado incertidumbre en varios de los ciudadanos que han quedado varados debido al cierre de fronteras provocado por la pandemia del coronavirus.

“Dios mío y ahora yo escribí para ver si éramos elegibles y no me han contestado. Insisto que debo y quiero y puedo viajar en el vuelo, o sea, en el próximo que se realice. Ya no sé a quién dirigirme, estamos desesperados”, comentó la cubana Mildre Verdecia.

El informe final de la comisión investigadora del accidente aéreo de La Habana concluyó que el siniestro fue causado por una serie de errores de la tripulación de la aeronave.

“La causa más probable del accidente fueron las acciones de la tripulación y sus errores en los cálculos de peso y balance, que conllevaron a la pérdida de control y desplome de la aeronave durante la etapa de despegue”, informó en mayo de 2019 el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba.

El Boeing 737-200 rentado por la aerolínea Cubana de Aviación a la empresa mexicana Global Air se estrelló pocos minutos después de despegar del aeropuerto de La Habana con 113 personas a bordo.