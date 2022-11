MADRID, España.- Tras más de un año encarcelado, el régimen cubano pidió esta semana 14 años de privación de libertad para el manifestante del 11 y 12 de julio (11J) en el barrio habanero La Güinera, Yurien Rogelio Méndez Herrera.

Tras conocerse la petición fiscal, su madre, Norabel Herrera Cabrera, denunció a través de un video compartido en la red social Facebook por el activista Marcel Valdés: ”Mi hijo es inocente, tanto así que hasta ahora no le habían podido hacer juicio porque no tenían pruebas contundentes ni de peso. Pero ya manipularon todo: las pruebas y la declaración, para que el tribunal no rechazara más el caso”.

Herrera Cabrera se refirió al Gobierno cubano como un “régimen corrupto y fallido”, que “se inventa las cosas y tienes que quedarte callado”.

En recientes declaraciones a Radio Televisión Martí, la madre del preso político relató: “A mi hijo lo cogieron preso el 1 de noviembre de 2021. Lo arrestaron gente vestida de civil, sin identificarse; lo esposaron y se lo llevaron para la estación de El Capri. Yo fui y no me decían las razones de su detención. Solo, a través de una amistad, me pude enterar que era por la manifestación de la Güinera. Alguien lo mencionó y ahí mismo lo agarraron”.

En julio pasado, esta mujer había denunciado que a su hijo el mayor de la prisión, identificado como “Osmani”, le estaba poniendo otros presos en su celda para provocar peleas.

Méndez Herrera, de 28 años de edad, permanece en prisión provisional en el centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este, de La Habana, acusado del presunto delito de sedición.

