MIAMI, Estados Unidos.- La subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), Johana Tablada, también tiene algo que decir sobre la “cancioncita de Orishas”, como le llamó, y para ello recurrió al periódico oficialista Granma.

En un artículo publicado bajo su nombre, la funcionaria del régimen cubano escribió “sobre la cancioncita de Orishas. No me gusta. No me gusta y no solo por lo que dice, sino por todo lo que deliberadamente omite”, comenzó el texto.

“La única parte bonita y con vuelo es la que le robaron a Silvio, título incluido”, dijo, y no se podía esperar menos de Tablada, quien agregó además que el fragmento utilizado solo fue con el objetivo de “atraer publicidad y prestarse a la operación bien montada de confundir la Cuba real y compleja con la Cuba de la caricatura (hay mucho dinero corriendo para eso)”.

“Atacar a Cuba agredida cuando más duro nos dan es un acto sucio”, dijo es su artículo, en el que también calificó de “envenenada” la letra de Orishas, “le falta el bello equilibrio y el brillo de lo auténtico que hizo que muchos, fuera y dentro de Cuba, se reconocieran en sus canciones y voces”.

Dice Tablada en su texto que Orishas omitió a los médicos cubanos que trabajan “con amor, gratuitamente cuidando y ofreciendo servicios a niños, mujeres, hombres y ancianos, incluyendo a los familiares en Cuba de nuestros emigrados”, y que eso es una “bajeza”.

“Hay medias verdades y problemas reales en su texto”, asegura la funcionaria del régimen, y eso para ella hacen que parezcan “mentiras fuera de contexto”.

Tablada hace un desglose, verso por verso, del tema Ojalá que pase, recientemente lanzado por el grupo cubano Orishas como una crítica a la dictadura cubana.

Al referirse al fragmento “Hoy yo te invito a caminar por mis solares/ Pa’ demostrarte de que sirven tus ideales”, la dirigente del MINREX responde:

“Somos pobres, pero tampoco hay hambre ni miseria en Cuba, lo que tenemos poco o mucho lo compartimos. A pesar de que el bloqueo nos roba a la fuerza casi 5000 millones de dólares al año, este país imperfecto y agredido sigue siendo un paradigma de justicia social y desarrollo humano donde la gente ríe”, aseguró.

“No me gusta la trampa, la bajeza, la ingratitud, la manipulación y el oportunismo”, continuó su arenga, y a eso agregó que el popular grupo cubano Orishas se puso del lado del abusador para “poder recibir aplausos y ofertas de quienes más golpean a este pueblo y sus guardianes poderosos, minoritarios y extremistas”.

“’Sin luz, agua potable y en carretera de fango…’ ¿Quién les habrá obligado a insertar esta estampa de otras tierras del Tercer Mundo que a Cuba no nos distingue?” llegó a preguntarse, pues, según ella, Cuba es un país “electrificado al 100%, tiene casi un 100% de escolaridad, incluyendo escuelas en los lugares más remotos e intrincados, y posee el programa materno infantil y las enfermeras que le caen detrás a los viejitos en su barrio para tomarles la presión y a las mujeres para recordarles que no se han hecho la prueba citología”.

Más adelante, Tablada dijo que le dolía que Orishas se prestara, “por convicción, manipulación o por conveniencia, para cerrar los ojos y el corazón y alzar la mano contra todo lo que amamos”, sin embargo, señaló después que “cada quien tiene derecho a decir lo que quiera, a ocultar lo que quiera y hasta a venderse. Yo les respeto ese derecho, pero también, con respeto se los critico”.