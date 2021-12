MIAMI, Estados Unidos. – El preso político cubano Silverio Portal Contreras ingresó este martes a la prisión 1850, de La Habana, según confirmó él mismo antes de entrar al centro penitenciario. El activista, que fue condenado a cuatro años de cárcel en 2018, había recibido una licencia extrapenal debido a problemas de salud en diciembre de 2020.

“En estos momentos me encuentro delante de la prisión 1580, en la que voy a ingresar después de haber sido condenado por la Seguridad del Estado a cuatro años de privación de libertad. Estaba con licencia extrapenal por haber sufrido una isquemia y un infarto cerebral. No me siento bien todavía y temo por mi salud y mi integridad física en prisión”, dijo el opositor poco antes de entrar en prisión, este

Su esposa, la activista Lucinda González Gómez lamentó que la “dictadura castroscomunista” volviera “a encarcelar a un hombre inocente”. “Silverio Portal Contreras nuevamente se encuentra en las garras de la seguridad del Estado en la 1580 de San Miguel del Padrón y como siempre les digo cubanos: Prohibido olvidar”, dijo la opositora.

Por su parte, otros activistas también denunciaron el hecho. “Nuestro hermano Silverio Portal Contreras, dirigente del CID, se encuentra detenido en estos momentos en la prisión 1580 del municipio San Miguel del Padrón, La Habana, por orden de la Seguridad del Estado y oficiales de este mismo lugar”, lamentó en Facebook la activista Laura María Labrada Pollán.

“Silverio estaba en su casa con una licencia extrapenal ya que le faltaban cuatro meses por cumplir su sanción y a partir de hoy le comunicaron estos esbirros que debía concluir su sentencia en prisión”, agregó. “Responsabilizo y responsabilizamos a Díaz-Canel y al DSE de lo que le pueda ocurrir a tan patriota y valiente hermano. Pido al mundo que alcemos nuestras voces por nuestro hermano Silverio Portal Contreras y por todos los presos políticos”, terminó.

En abril de este año, tras recibir una citación oficial de carácter urgente para comparecer ante la jueza de Ejecución del Tribunal Municipal de La Lisa, el opositor cubano denunció que las autoridades del régimen estaban buscando la manera de arrastrarlo a la prisión de nuevo.

En ese momento, su esposa también detalló que desde la salida de prisión de Portal Contreras la Policía política había mantenido una estricta vigilancia sobre el domicilio donde residen ambos.

En junio de 2018, tras realizar una protesta pacífica en La Habana, Portal Contreras fue condenado a cuatro años de prisión por los presuntos delitos de “desacato” y “desorden público”.

En 2019 varios organismos internacionales como el Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigieron su liberación. Finalmente, en diciembre de 2020 el activista fue liberado bajo licencia extrapenal debido a su delicado estado de salud.

