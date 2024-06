MADRID, España.- El Tribunal Provincial de Artemisa negó esta semana por segunda vez la licencia extrapenal al preso político Javier González Fernández, quien sufre severos daños neurológicos que le han provocado un grave trastorno del sueño debido a un síndrome postraumático.

Según relató a Martí Noticias su padre, Jorge González Soto, Javier sufrió una agresión con un machete en su juventud, que resultó en una fractura de cráneo que le causó un trastorno en el oído medio. Con el tiempo, esta lesión evolucionó en un insomnio crónico, afectando gravemente su capacidad para dormir. “A veces, en casa, entraba a bañarse y se quedaba dormido en el baño, porque era el momento en que se relajaba”, explicó González Soto.

La Comisión Forense del Ministerio del Interior (MININT) ha certificado que Javier no es apto para permanecer en el sistema penitenciario. Sin embargo, el tribunal insiste en que la prisión debe proporcionar las condiciones necesarias según lo determinado por los médicos, a pesar de las propias autoridades penitenciarias han dicho que están en falta los medicamentos y no tienen las condiciones adecuadas, explicó el padre.

Asimismo, la Comisión de compatibilidad con el régimen penitenciario de Medicina Legal de Artemisa ha reconocido en un informe pericial que Javier González Fernández, de 37 años, no es compatible con el régimen penitenciario y requiere de un “estricto tratamiento higiénico y medicamentoso, condiciones que no pueden garantizar los servicios médicos de las prisiones”.

El Centro de Información Legal Cubalex, al hacerse eco de esta situación y de la negativa a la licencia extrapenal, denunció que hace más de un año que Javier no es visto por un neurólogo y lleva más de seis meses sin consulta psiquiátrica. Además, no le han garantizado una dieta adecuada y ha perdido 14 kg debido a la escasa alimentación en la cárcel. Los medicamentos no le son suministrados de manera regular, incluyendo Amitriptilina, Clonazepam y Carbamazepina. A pesar de tener indicado de por vida el Zolpidem, nunca se le ha administrado en prisión, lo que puede causar trastornos graves, depresión y conductas suicidas.

Javier González Fernández cumple una condena de cuatro años de prisión por participar en las protestas del 11J en Artemisa. Hace menos de un mes, las autoridades judiciales le otorgaron el paso a un régimen menos severo y lo trasladaron de la prisión de Guanajay a un correccional con internamiento.

Durante todo este tiempo en prisión, son numerosas las denuncias a los malos tratos, acoso y represión de que ha sido víctima; que incluyen haber sido conducido desnudo a la enfermería en una ocasión.

Campaña por los presos con padecimientos mentales en Cuba

El marzo pasado Cubalex lanzó una campaña destinada a denunciar la falta de atención médica hacia personas privadas de libertad que sufren de padecimientos mentales en Cuba.

“La atención médica es un derecho humano fundamental que no debe ser negado a nadie, especialmente a aquellos que están privados de su libertad y enfrentan padecimientos mentales”, subrayó Cubalex al presentar la campaña.

La organización recordó las Reglas Mandela sobre el tratamiento de los reclusos, las cuales establecen que “todas las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir atención médica sin discriminación y en igualdad de condiciones que cualquier otra persona en la sociedad”.

Sin embargo, en Cuba, este derecho es ignorado, y las personas encarceladas con padecimientos mentales no están recibiendo el tratamiento necesario.

“Esta situación es inaceptable y viola los principios fundamentales de los derechos humanos. Negar atención médica a personas presas con padecimientos mentales no solo es una forma de castigo adicional y cruel, sino que también agrava su condición y pone en riesgo su salud y su vida”, denunció la organización.

