MADRID, España.- En medio de crecientes preocupaciones sobre la escalada de la violencia en Cuba, el Gobierno cubano ha negado cualquier aumento en los crímenes violentos, incluyendo asesinatos, violaciones y robos con el uso de la fuerza.

El portavoz del régimen, Humberto López, utilizó su programa Hacemos Cuba para “abordar” las inquietudes de los ciudadanos sobre la percepción de un aumento en los delitos. Sin embargo, las respuestas proporcionadas por Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía, y el coronel Idael Fumero Valdés, jefe de Información y Análisis de la Dirección Técnica de Investigaciones del Ministerio del Interior, intentaron minimizar la escalada de violencia.

Ambos funcionarios afirmaron que no existe un aumento numérico significativo en la delincuencia, sino que la percepción pública indica lo contrario debido a la difusión de los delitos a través de las redes sociales.

“No, no hay más asesinatos. El problema de la utilización de las redes es que evidentemente hay una mayor visibilidad de los hechos, pero en números en cuantía, en proceso, no hay mayor cantidad de asesinatos”, dijeron.

“Hace cinco años no la tenían porque no había el mismo uso de las redes sociales. Hoy, unos 6 millones de cubanos usan redes, frente a uno o dos que las usaban antes. La manera en que se conocía era en la comunidad, en el entorno, y hoy no. Pero en números, en cuantía, no hay más”, dijeron.

En referencia a los robos con violencia, el coronel Fumero incluso llegó al extremo de negar su existencia, argumentando que los casos reportados se pueden atribuir a lo que llamó “arrebatos”, como el robo de celulares.

Esta postura oficial contrasta fuertemente con los informes de violencia que semana a semana se registran en diferentes provincias del país, y que en su mayoría no son difundidos por la prensa oficialista.

