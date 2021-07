MIAMI, Estados Unidos. — El activista cubano Yordis Fuentes Pérez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció varias amenazas recibidas por parte de la Seguridad del Estado, que le acusa, sin pruebas, de haber puesto varios carteles contra el régimen de la Isla en una estación de rebombeo de agua, en Baracoa, provincia de Guantánamo.

En declaraciones hechas a la agencia de noticias Palenque Visión, el opositor reveló que fue detenido en la mañana del pasado lunes 5 de julio por, supuestamente, haber sido el autor de estos hechos.

“Al llegar a mi casa me estaban esperando dos oficiales de la policía. Me condujeron a la PNR. Allí me metieron en un calabozo. Al rato aparecieron oficiales de la Seguridad amenazándome de que yo era el que había puesto esos carteles”, dijo Fuentes Pérez.

Durante los interrogatorios de la policía política, Fuentes Pérez fue agredido por los propios agentes, que le acusaron de ser una marioneta.

Yordis Fuentes Pérez fue liberado en la jornada de ayer con una multa de 2 000 pesos cubanos.

El activista señaló directamente por el maltrato en su contra a un oficial identificado como Alfredo, a cargo de la sección de Enfrentamiento de la policía.

“No es justo, porque a mí nunca me cogieron poniendo esos carteles. Pienso que fue una multa arbitraria, pero, bueno, esa multa hay que pagarla, porque ellos lo que quieren es que no la pagues para ellos después meterte preso”, sostuvo Fuentes Pérez.

Pese a ello, el opositor asegura no tener miedo de la represalias de la Seguridad del Estado en su contra. Asimismo, asegura estar dispuesto a seguir luchando por un cambio democrático en Cuba.

