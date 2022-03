MADRID, España.- Yudinela Castro Pérez, madre de Rowland Jesús Castillo Castro, uno de los menores sentenciados por participar en las manifestaciones populares del 11 de julio en Cuba, fue liberada este jueves tras dos semanas en la prisión de 100 y Aldabó.

Según informó la activista Camila Rodríguez, fue aceptado el cambio de medida cautelar y continuará en casa el proceso de investigación, por un presunto desacato.

“No descansaremos hasta lograr que su expediente sea archivado, y su hijo Rowland Castillo sea liberado”, expresó Rodríguez a través de Twitter.

Castro declaró a Radio Televisión Martí que fue sometida a “interrogatorios muy fuertes”, así como manifestó estar “muy contenta, ya que podría ver este viernes a su hijo Rowland porque tiene visita en prisión”.

Yudinela Castro, paciente de cáncer, fue arrestada el pasado 24 de febrero por haberse mantenido denunciando la situación de su hijo, condenado por el Tribunal Municipal Popular de 10 de Octubre a 12 años de privación de libertad.

Días antes de ser detenida, Yudinela Castro había explicado a CubaNet que la prensa oficialista está desarrollando una campaña de descrédito contra su hijo y todos los presos políticos en el país y en favor de los intereses del gobierno, mostrando a los jóvenes manifestantes como vándalos.

“A muchas de las madres que estábamos en el juicio la prensa oficial nos invitó a dar declaraciones, pero querían que nosotros dijéramos lo que ellos querían publicar. Por ejemplo, a mí me invitaron a dar declaraciones, no sin antes preguntarme qué era lo que iba a decir. Yo les respondí que solo quiero la libertad de mi hijo y que no estaba de acuerdo con la sanción que le habían impuesto, y la prensa me dijo: retírese que esas no son palabras que usted tenga que decir”, explicó.

