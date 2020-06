Régimen libera a preso político de UNPACU tras cinco años de cárcel

MIAMI, Estados Unidos. – Tras cinco años de prisión política, el pasado viernes el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Fernández Isael Peña Tamayo fue puesto en libertad. El opositor había sido arrestado el 6 de febrero de 2015, luego de ser acusado de un supuesto delito de “robo con fuerza”.

En un juicio sumario, sin derecho a las garantías del debido proceso, el activista había recibido una condena de cinco años de prisión.

“Fui víctima de abuso policial. Me confinaron en celdas de castigo en más de 15 ocasiones por largos periodos de tiempo; las autoridades carcelarias me arrastraban por los pasillos del penal y varias veces fui amenazado de muerte por presos comunes que tenían armas blancas y estaban al servicio de la dictadura”, contó a CubaNet el exprisionero político.

“La última vez que me llevaron a celda de castigo por mi firme postura y por no aceptar el plan de reeducación castrista me mantuvieron castigado por siete meses, hasta el día de mi liberación”, denunció el opositor, antes de agradecer el apoyo recibido por la UNPACU y el exilio cubano.

Peña Tamayo, quien reside en el poblado Redención, provincia Las Tunas, es miembro de la UNPACU desde el año 2014. Tras salir de prisión reiteró su disposición de continuar en la lucha a favor de un cambio de sistema en Cuba.

“Desde sus inicios en la organización fue muy activo en los reclamos de libertad contra la dictadura y esa fue la causa real de su injusta encarcelación”, comentó José Daniel Ferrer, líder de una de las organizaciones opositoras más visibles y activas de la Isla.

CubaNet contactó con la organización defensora de los derechos humanos Cuban Prisoners Defenders para recabar más detalles sobre el caso de Peña Tamayo.

“La Policía política le fabricó este delito (robo con fuerza) debido a su destacada participación en la campaña Todos Marchamos. Durante el juicio se demostró que todo fue una farsa, pero aun así la Seguridad del Estado terminó encarcelándolo para impedir que continuara su activismo en las calles”, aseguró la ONG, con sede en España.

Grupos opositores de la Isla e instituciones de derechos humanos en el exterior han acusado al gobierno de Miguel Díaz-Canel de aprovechar la pandemia de COVID-19 para incrementar la represión policial contra activistas de la sociedad civil independiente.

Al respecto, Ferrer apuntó que, aun cuando Peña Tamayo acaba de ser liberado tras cumplir completamente su condena, no puede obviarse que “la tendencia actual no es a la disminución del número de presos políticos, al contrario, el régimen continúa encarcelando activistas y otros están a la espera de farsas judiciales en las que terminarán condenados por falsos delitos, ya sea atentado, desobediencia, impago de multas, receptación u otros muchos, todos con el fin de evadir el motivo político”.

“El régimen teme al crecimiento del activismo prodemocrático y la prisión siempre ha sido uno de sus principales instrumentos disuasivos”, concluyó Ferrer.

Recientemente, la activista de la UNPACU y promotora de Cuba Decide Keilylli de La Mora Valle fue condenada a un año y seis meses de privación de libertad por los presuntos delitos de propagación de epidemias, desacato, atentado y desobediencia. De acuerdo con sus declaraciones antes de entrar a prisión, hoy estaría cumpliendo cuatro días en huelga de hambre.

La UNPACU inicia el mes de junio con 40 de sus miembros (también promotores de Cuba Decide) en prisión. Mientras, al menos 10 activistas se encuentran a la espera de juicio, de los cuales cuatro están ya en centros penitenciarios.