Régimen interroga a periodista y opositor por carteles contra Castro y Díaz-Canel

MIAMI, Estados Unidos.- Osmel Ramírez Álvarez, periodista de Diario de Cuba (DDC), y Confesor Verdecia Ellcok, excandidato opositor a las “elecciones” para delegados del Poder Popular, fueron citados por la Policía de Mayarí, Holguín, el pasado 14 de febrero, como “sospechosos” de poner carteles contra el Gobierno de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, según informó el propio DDC.

Ramírez Álvarez y Ellcok fueron citados, sin que existieran evidencias en su contra, luego de que, entre el 11 y el 12 de febrero, los barrios de Guayabo y Guatemala en el municipio Mayarí amanecieran con numerosos carteles contra el Gobierno, la crisis económica y el referendo constitucional.

“Me interrogaron sobre dónde estaba la noche de los carteles, que fue la del 10 para el 11”, dijo el periodista, y “tomaron huellas digitales, palmares y de olor a un grupo de seis en ese momento, pero dijeron que eran muchos más. Solo a mí no me tomaron la muestra de olor. Pensé, por ese detalle, que me creían el autor intelectual, y otros también opinaron que era para sembrar dudas sobre mí”, añadió en su declaración a DDC.

Según la denuncia de Diario de Cuba, Osmel Ramírez tiene prohibido viajar al exterior desde noviembre de 2017, sin explicación alguna. Desde la fecha, el periodista ha sido detenido o citado en varias ocasiones, y dos de los arrestos duraron 72 horas. En el primero de ellos, las autoridades realizaron un aparatoso operativo en su barrio, allanaron su vivienda y confiscaron todos sus equipos y materiales de trabajo, y aún se niegan a devolvérselos a pesar de que no existe ningún proceso en su contra.

Verdecia Ellcok, por su parte, comentó a DDC que “el barrio de Guayabo se llenó de policías y ‘segurosos'” tras la aparición de los carteles. “Yo me enteré temprano porque vivo en El Cocal, un barrio ubicado al lado, y pedí una bicicleta para ir a ver los carteles y tratar de fotografiarlos. Pero cuando llegué, pasadas las 8:00 de la mañana, ya estaban borrados”, comentó.

“Los que pudieron verlos me dijeron que decían ‘Abajo la dictadura Castro-Díaz-Canel'” y cosas contra la Constitución y criticando la escasez de alimentos”, detalló. Así mismo, contó de otro cartel en la localidad de Guatemala, que decía: “Preferimos a Trump con sangre que a Canel con hambre”.

“Me citaron porque soy opositor, porque digo públicamente que votaré NO en el referendo y, según me dijeron, soy sospechoso también por haber ido a ese barrio después del incidente”, se quejó Verdecia Ellcok. “Algo así como que el criminal vuelve al lugar del crimen”.