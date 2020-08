Régimen incrementa arrestos y multas contra opositores cubanos

MIAMI, Estados Unidos.- La represión del régimen contra opositores cubanos se ha incrementado en medio de la crisis económica que afecta al país, agravada por el impacto de la pandemia del coronavirus, y el acoso, las detenciones y las multas son cada vez más frecuentes.

Este viernes, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denunció nuevos actos represivos contra sus miembros.

En Songo La Maya, municipio santiguero, Yordanis Labrada Tellez fue citado para interrogatorio, detenido y multado por supuestamente ser el autor de carteles con letreros contrarios al régimen que están apareciendo en su zona.

“Me habían citado para la PNR de la Maya, al llegar me dejaron detenido por tres horas. Allí me interrogó Eglis Torres, capitán de la policía política, y me impuso una multa de 1 000 pesos en CUP”, dijo a CubaNet Labrada Téllez.

Otro de los arrestados este viernes fue Ernesto Rivery Gascón. El hecho ocurrió cuando el activista intentaba llegar a la vivienda de Miraida Martín, coordinadora de la célula de UNPACU que Rivery Gascón integra.

Fue conducido hacia El Palacete, segunda estación policial de la provincia, y allí lo mantuvieron por casi 10 horas.

“El agente que estaba en la unidad se hace llamar Braulio, el cual le quitó su teléfono móvil. También le impusieron dos multas, una por 150 y otra por 2 000 pesos en CUP por violar el cerco policial y por colocar carteles contestatarios” explicó Martín.

El coordinador de UNPACU de Holguín, Vladimir Martín Castellanos, dio a conocer que un activista de esa organización se cosió la boca, e iniciará una huelga de hambre, reclamando el cese de la persecución policial.

“Jorge Ávila Gutiérrez llegó a mi casa con la boca cosida porque está cansado que todos los meses la policía política lo reprima, es demasiada la injustica que se comete con los defensores pacíficos de derechos humanos”, refirió Martín Castellanos.

Hace solo unos días el rapero contestatario Maykel Osorbo fue citado a la unidad policial de Cuba y Chacón, pero antes de presentarse se cosió la boca en señal de protesta, debido al acoso diario al que está siendo sometido por parte de agentes del régimen.

En Cienfuegos Consenso Ciudadano, grupo asociado a la UNPACU y promotor de Cuba Decide, también denunció la detención de Rafaela Velázquez Martín. La señora se encontraba en la cola de una tienda.

Según Raúl González, coordinador del movimiento, la policía acusó a Rafaela de “colera”, y por ese motivo le impuso una multa de 3 000 pesos en CUP.

“Eso es falso, es una mentira de la policía para acosar a los activistas. Ella solo es responsable de diez personas de su familia, y por eso debe comprar varios productos cuando se puede, para poderlos alimentar”, informó González.

“La multaron injustamente y le hicieron una carta de advertencia bajo la amenaza de ser encarcelada si continuaba visitando mi vivienda”, dijo el opositor.

Entretanto, desde La Habana, el exprisionero político y de conciencia Ángel Moya reportó a través de sus redes sociales que permanece en la unidad policial Pedro Betancourt, en Matanzas, Omar Portieles Camejo. Según Moya, hace nueve días se encuentra detenido a la espera de ser trasladado a prisión.

Portieles Camejo fue víctima de un juicio dirigido por la Seguridad del Estado donde le revocaron una sanción domiciliar que le habían impuesto el 13 de marzo pasado, por peligrosidad social pre delictiva e impago de multas.

Moya dio a conocer, además, que el juicio contra Daniel Salcedo tendrá lugar el próximo lunes en el Tribunal de Diez de Octubre, por el supuesto delito de “desacato”.

A principios de este mes, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, registró un total de 300 acciones represivas contra miembros de la sociedad civil independiente cubana.