Régimen impide viajar a evento en la Unión Europea a activistas cubanos

LA HABANA, Cuba.- La Seguridad del Estado cubano impidió asistir a la presentación del Informe final del proyecto “Cartas de Cuba para la UE” a los activistas cubanos Kirenia Yalit Núñez Pérez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC); a Manuel Cuesta Morúa, actualmente promotor de la propuesta 2020; al poeta Amaury Pacheco del Monte, y a Maydolis González y Cristina Rodríguez Penton.

La invitación había sido extendida a los activistas cubanos por la organización Civil Rigth Defenders y les serviría como anfitrión el eurodiputado José Ramón Bauza. El evento tendría lugar el próximo día 4 en la ciudad de Bruselas, Bélgica.

A Amaury Pacheco y a Cuesta Morúa les fue violado su derecho de libre circulación en el mismo aeropuerto, pero con Kirenia Yalit Núñez Pérez la prohibición vino acompañada de amenazas.

“Lo mismo de siempre. Pude llegar hasta el aeropuerto, hice el chequeo. En inmigración, como siempre, te observan y te dicen “espere ahí”, relató el poeta cubano a CubaNet.

“Pasaron el pasaporte para la oficina de aduana y esperé unos 20 minutos hasta que me llamaron para decirme ‘nos da una pena terrible, pero usted está regulado. No sabemos por qué. Nosotros no sabemos por qué. No tenemos control sobre esto y no podemos hacer nada’”, le dijeron, e inmediatamente llevaron el pasaporte al chequeo, aunque contó que pudo salir rápido porque solo llevaba equipaje de mano.

A Cuesta Morúa es la primera vez que lo regulan en cuatro años, “ha sido sin ninguna explicación, pero creo que todas las regulaciones y las prohibiciones de salida del país responden al intento del gobierno cubano de invisibilizar a la sociedad civil independiente y a aquellos activistas políticos que tenemos una agenda en el cambio democrático del país”, y recuerda los acuerdos que ha firmado el gobierno cubano con la Unión Europea, “ellos establecieron un compromiso de ir avanzando progresivamente con respecto a los derechos humanos, sin embargo, se burlan nuevamente”, asegura.

El impedimento de salida del país de Kirenia Yalit Núñez Pérez, por su parte, estuvo acompañado del acoso del mayor de la seguridad del estado Alejandro, quien, relató “me tocó la puerta de la casa para decirme que no podía salir en lo que quedaba de día”.

Núñez Pérez contó a CubaNet que se quedó apostado en la esquina pese a que diluviaba, “y no fue suficiente con que viniera y me tocara a la puerta, también llamó para decirme que estaba rozando el desacato porque mi pareja intentó fotografiarlo”, y asegura que en esta ocasión se presentó con un carnet del DTI, “tapando con un dedo el nombre”, y un pantalón de las Fuerzas Armadas.

“Este señor, que se hace llamar Mayor Alejandro, tiene como única función acosar a las mujeres activistas, y yo me pregunto, qué tipo de trabajo es ese, aunque ya sé que muchos lo justificarán”, asegura la activista.

Kirenia Yalit Núñez Pérez se pregunta: “¿por qué con nosotras se creen en el poder de venir y tocarnos a la puerta? ¿qué les hace pensar que tienen el derecho a intimidarnos directamente a nosotras y a nuestros familiares? ¿qué les da ese poder? Pues mi única respuesta es que hay sobre las mujeres cierto interés de represión que responde al machismo que ha caracterizado a una dictadura de más de 60 años en el poder”, y está convencida de que una ley contra la violencia de género debe incluir a las mujeres que se manifiestan políticamente, para quienes su género es una agravante del ensañamiento que ha ocurrido con las activistas durante años, y más recientemente con Iliana Hernández, Lázara Ayllón, Omara Ruiz Urquiola, Kata Mojena o Xiomara Cruz.