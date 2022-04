MIAMI, Estados Unidos. – La curadora de arte y activista cubana Anamely Ramos respondió este jueves a un tuit de Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), en el cual el funcionario alude al derecho de los nacionales de la Isla a regresar a su país.

“El gobierno cubano ratifica su compromiso de garantizar una migración regular, ordenada y segura; así como el derecho a viajar, emigrar y regresar de los ciudadanos cubanos, de acuerdo con los requerimientos de nuestra ley migratoria”, escribió Soberón en Twitter mientras se desarrollaban conversaciones sobre temas migratorios entre autoridades cubanas y estadounidenses, en Washington.

En Facebook, Ramos escribió: “Dice este funcionario que Cuba garantiza una emigración ordenada y que además garantizan el regreso de sus ciudadanos. ¿Y yo que soy? ¿Extraterrestre? No solo soy ciudadana cubana sino también residente cubana y me mantengo con el deseo y la intención de regresar a mi país”.

El pasado 15 de febrero, la aerolínea American Airlines (AA), siguiendo órdenes de las autoridades cubanas, prohibió a Ramos subir al avión que la llevaría de vuelta a Cuba después de poco más de un año fuera del país. Posteriormente, el 27 de febrero, la compañía aérea volvió a impedirle viajar, en un vuelo reprogramado luego de conversaciones con la propia AA.

“¿Por qué Cuba me lo impide?”, se preguntó también la curadora cubana. “Si creen que soy una amenaza que me juzguen en Cuba. Yo salí legalmente para México en enero de 2021 para estudiar y nadie me dijo que abrirían un proceso en mi contra. ¿Por qué si soy tan mala no lo hicieron en ese momento? Dejen de convertir en delincuentes a los que denuncian y se enfrentan a sus desmanes. Aquí los únicos delincuentes son ustedes”.

“¿Por qué Cuba se esconde tras American Airlines y no hace declaraciones oficiales sobre mi caso? ¿Por qué no me reciben en la Embajada Cubana en Washington? Ese es su trabajo, no es un favor”, dijo la activista.

“Dejen ya de mentir. Cada día les será más difícil. El mundo ya los está viendo como lo que son: ladrones que se han robado un país y que no les interesa expulsar a todos con tal de no soltar un poder ilegítimo. Sobre ustedes caerá para siempre la vergüenza de los miles de cubanos poniendo en riesgo su vida huyendo. Sobre ustedes todas las lágrimas, las separaciones, los padres que murieron sin volver a ver a sus hijos. ¡Cobardes!”, terminó.

