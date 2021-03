Tropas Especiales dispersan protesta de tabacaleros en San Antonio de los Baños

MIAMI, Estados Unidos. ─ Tabacaleros de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, fueron dispersados por fuerzas del régimen cubano tras manifestarse pacíficamente ante las autoridades del territorio por causa del impago de salarios, informó este jueves Radio Televisión Martí.

Según declaró el campesino Daniel Alfaro Frías a ese medio de prensa, el hecho se produjo en la mañana del pasado martes, cuando trabajadores de cinco cooperativas ─una de ellas llamada Batalla de las Guásimas─ pertenecientes a la Empresa Tabacalera Lázaro Peña se presentaron en la sede del Gobierno y Partido municipal.

Ya ante el inmueble, ubicado frente al Parque Central de San Antonio de los Baños, los tabacaleros reclamaron el pago de sus salarios por parte de la entidad estatal.

De acuerdo con Alfaro Frías, se presentaron en el lugar cerca de 30 manifestantes.

“Pedían hablar con el intendente y les decían que no estaba. Eso mismo sucedió en el local del Partido. Ellos estaban muy molestos, reclamando que hace cinco meses no reciben su salario. Las autoridades de la empresa les dicen que no hay dinero para pagarles, sin embargo, ya todo ese tabaco que ellos cosecharon la pasado campaña se vendió”, indicó el agricultor.

Precisa Radio Televisión Martí que la protesta de los tabacaleros trajo consigo el despliegue de efectivos de Tropas Especiales, conocidos como Boinas Rojas.

“Descargaron allí un camión entero de guardias y desactivaron todo aquello, los dispersaron. Y tú sabes que eso trae después consecuencias”, concluyó Alfaro Frías.

Añade Radio Televisión Martí que los trabajadores de la empresa tabacalera “fueron informados de que este jueves recibirían la visita del viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda”.

En diciembre de 2020, trabajadores del Puerto de La Habana protestaron públicamente contra las autoridades cubanas exigiendo cambios en la reforma salarial aplicada con el llamado ordenamiento monetario.

Los estibadores fueron ubicados en una de las escalas salariales más bajas, con un salario mínimo básico de poco más de 2 000 pesos cubanos (CUP).

Durante los últimos meses, las protestas han aumentado a lo largo y ancho de la Isla. Solo en febrero se reportaron 159 manifestaciones públicas, según datos del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).

La cifra ─señala la organización─ superó en 22 a las reportadas en enero.

El Observatorio destaca que el 30% de las protestas que se contabilizaron en febrero estuvieron vinculadas al reclamo de derechos económicos y sociales, síntoma de la crisis económica que atraviesa el país.

