MIAMI, Estados Unidos.- A tres meses de las elecciones en las que el dictador nicaragüense Daniel Ortega busca la reelección, la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) denunció este miércoles el arresto e inhabilitación de su candidata a la Vicepresidencia, la ex reina de belleza Berenice Quezada.

De acuerdo a una nota de Infobae, en medio de la ola de detenciones que sacude al país desde hace dos meses, Quezada “fue notificada en su casa por las autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la Policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular”.

La Alianza CxL agregó en una declaración que la joven de 27 años, Miss Nicaragua 2017 y cuya candidatura había sido inscrita de manera oficial el pasado lunes, “se encuentra actualmente en su casa con custodia policial”, algo que las autoridades nicaragüenses no han confirmado ni desmentido.

Según Infobae, un grupo de ciudadanos identificados como “víctimas y familiares del terrorismo golpista de 2018” había solicitado inhabilitar la candidatura de Quezada ante la gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), por supuesta apología del delito e incitación al odio.

La denuncia, que fue reportada por medios oficiales, aseguraba que la ex reina de belleza incitó al odio luego de que su alianza inscribiera a sus candidatos a presidente y vicepresidenta, diputados ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Por su parte, Quezada dijo que “en Nicaragua las condiciones (electorales) nunca han estado” y que “las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone?, saliendo a votar”, e hizo un llamado a votar el 7 de noviembre para demostrar que en Nicaragua no quieren “más dictaduras”, refiriéndose al régimen de Daniel Ortega.

Con 32 personas arrestadas desde finales de mayo, siete de ellas opositores aspirantes a la Presidencia, “Quezada se convierte en la primera candidata inscrita oficialmente a un cargo de elección popular en ser arrestada por las autoridades”. Dos nicaragüenses abandonaron el país para evitar ser capturados.

Los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Por su parte, la Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Ortega, también ha aprehendido a un ex canciller, dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama y cinco dirigentes opositores.

El régimen de Ortega ha arrestado también a dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, una abogada y defensora de los derechos humanos, un politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, un periodista, un comentarista, dos ex trabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

