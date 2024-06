MIAMI, Estados Unidos. – El régimen de Nicaragua negó la entrada a su territorio al opositor y exprisionero político cubano Bárbaro de Céspedes, conocido en redes sociales como “El patriota de Camagüey”, quien debía arribar al país este 13 de junio en un vuelo de la aerolínea Avianca.

En una transmisión de directo de Facebook, De Céspedes contó que, el pasado 12 de junio, cuando se dirigía a La Habana para emprender su viaje, recibió un mensaje que indicaba que el Servicio de Migración de Nicaragua negaba su entrada al país.

El opositor consideró que la acción se debía a una maniobra de la Seguridad del Estado del régimen cubano, en contubernio con las autoridades nicaragüenses.

“Esta gente me ha castigado a vivir en cadena perpetua en esta isla-cárcel: no me permiten salir pero tampoco me dejan vivir”, denunció el opositor, que también detalló que, en 2021, una de sus hijas tuvo el mismo impedimento cuando intentó viajar a Nicaragua.

Mensaje enviado por Avianca a De Céspedes (Imagen: Martí Noticias)

Durante su transmisión en directo, el exprisionero político del 11J detalló que decidió abandonar Cuba debido a las amenazas que recibe, la imposibilidad de encontrar trabajo por sus ideas políticas y el agravamiento de la crisis en la Isla.

“La Seguridad del Estado ha tratado de hacerme la vida imposible en este país y no solamente a mi persona, sino dañando lo más amado de mí, que es mi familia”, lamentó.

“Ante toda esta situación tomé la decisión más difícil de mi vida: emigrar de este país que amo y defiendo, no por temor a la muerte porque ya yo mi vida la entregué a la patria, ya yo no tengo vida, sino por no causar una molestia a esa maravillosa familia que tengo”, expresó.

De Céspedes fue liberado el pasado 20 de febrero tras más de dos años de encarcelamiento por su participación en las históricas protestas populares del 11 de julio de 2021 (11J).

Su detención y posterior juicio fueron objeto de denuncia, con su familia desmintiendo acusaciones infundadas de atentado e instigación a delinquir.

De Céspedes se hizo conocido en abril de 2021, cuando llevó a cabo una peregrinación con una cruz de madera hacia la Iglesia La Merced de Camagüey. Este gesto de protesta pacífica le valió el reconocimiento y el apoyo de quienes abogan por la libertad de expresión y los derechos humanos en la Isla.

Previamente, el activista fue detenido por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) por distribuir octavillas con pensamientos de José Martí en el casco histórico de Camagüey. Su activismo incluyó actos simbólicos y pacíficos, como cantar el Himno Nacional y gritar “¡Viva Cuba Libre!”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.