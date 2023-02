MADRID, España.- Ante el creciente aumento de robo de celulares en la Isla, algunos con violencia, medios oficialistas han publicado indicaciones para actuar en casos de robo.

Según reciente artículo de Cubadebate, las víctimas de estos robos pueden acudir a ETECSA que, para intentar recuperar el teléfono, les dará de alta en Lista Negra.

“La Lista Negra no está incluida en la cartera de servicios a prestar por la empresa, según aprobación del Ministerio de Comunicaciones, por lo que no constituye un servicio a comercializar. No obstante, como operador del servicio de telecomunicaciones podemos, siempre que las condiciones lo permitan, hacer uso de esta herramienta para impedir el empleo de equipos reportados como robados o perdidos en nuestra red”, dijo Mayumis Vicente Pino, jefa del Grupo de Comercialización Masiva de la Dirección Territorial de ETECSA en Ciego de Ávila.

Según explicó, este procedimiento es relativamente nuevo, y agregó que en noviembre de 2022 se informó sobre la no obligatoriedad de presentar evidencia de la denuncia en la Policía Nacional Revolucionaria para reportar la pérdida del teléfono en las oficinas de ETECSA; medida motivada por el incremento de estos robos.

La titular también indica que, tras sufrir el robo del teléfono, si el cliente no se encuentra cerca de una unidad comercial, debe realizar una llamada telefónica al servicio de atención al cliente para solicitar el bloqueo de su línea y que la persona que encontró su teléfono no pueda hacer uso del saldo que poseía en el momento de la pérdida.

Además, aconseja guardar el IMEI del teléfono, código de 15 dígitos pregrabado en los teléfonos móviles, el cual funciona como un código internacional de identidad que tiene cada teléfono celular y que lo distingue de manera única.

El artículo de Cubadebate reconoce que en el mercado informal un Smartphone de gama baja puede costar, mínimo, seis o siete veces el salario promedio mensual de un trabajador cubano.

Entre los casos más lamentables de robos de celulares en la Isla en los últimos meses está el del adolescente Darío Leyva Acosta. Leyva Acosta, de 14 años, fue asesinado por este motivo en noviembre pasado, en el poblado de Maniabón, perteneciente al municipio de Puerto Padre, Las Tunas.