MIAMI, Estados Unidos. – La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) denunció el pasado miércoles la intención de reinstalar el telón de acero informativo que existió antes de la masificación de Internet y de los teléfonos celulares.

De acuerdo con la organización, el propósito de la nueva campaña de descrédito contra los periodistas independientes cubanos es dejar caer una cortina de hierro informativa sobre la población.

“Como renunciar a Internet y los teléfonos celulares no es posible sin perder cientos de millones de dólares, prefieren una operación quirúrgica contra los periodistas independientes y sus medios de comunicación”, señaló la FHRC a través de un comunicado.

“Todo el poder del Estado totalitario volcado contra un puñado de ciudadanos sin otro escudo que su credibilidad: asesinar su reputación, confiscar celulares, laptops y propiedades, desterrarlos dentro de su propio país, impedir que salgan a la calle, detenerlos, interrogarlos, encarcelarlos –como antes hicieron con Roberto Quiñones Haces- y otras canalladas”, añade la nota.

La organización destaca que para “desarrollar estas tareas represivas la élite de poder dispone a su libre antojo del presupuesto nacional y de los miles de millones de dólares que nadie fiscaliza”. También recordó el robo de los salarios de los médicos en el exterior, de las remesas y de los precios abusivos en la tiendas en moneda libremente convertible.

“Si recibir dinero de una fuente exterior equivale a ser mercenario deben poner en prisión a buena parte del gobierno comenzando por Mariela Castro Espín. Sus instituciones y falsas ONGs han recibido muy generosos financiamientos de fuentes extranjeras como son, entre muchos otros, la Fundación Ford, Open Society, Cristopher Reynolds, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), la Academia Británica, el Consejo para las Investigaciones en las Artes y las Humanidades (AHRC), el Fondo Leverhulme, así como los millones de euros que han sido canalizados por las agencias de cooperación de diversos países europeos”.

El comunicado finaliza alertando sobre las herramientas de propaganda del régimen, que buscan aniquilar el libre ejercicio del periodismo en la Isla.

“Aun así se saben derrotados. Sin borrar del mapa a estos valientes heraldos de la información no se sienten capaces de ganar la desigual competencia que hoy sostienen con ellos. Es muy sencillo. Sus voceros no actúan como periodistas sino como propagandistas. Los que están apresurados en aniquilar son hoy los genuinos representantes del periodismo cubano bajo el totalitarismo. No lo lograrán”.

