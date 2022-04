MIAMI, Estados Unidos. — La Federación Cubana de Béisbol (FCB) manifestó este lunes su intención de recuperar el acuerdo con las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), cancelado en 2019 por la Administración de Donald Trump.

En conferencia de prensa ofrecida en el estadio Latinoamericano, Juan Reynaldo Pérez Pardo, nuevo presidente de esa organización, llamó a las autoridades norteamericanas a retomar el pacto para frenar la emigración ilegal de peloteros y evitar nuevos casos de trata de personas.

“Aspiramos tener un trato respetuoso, ético y profesional, ese que tuvo como máxima expresión la firma del Acuerdo FCB-MLB en diciembre de 2018 y que inhabilitó el Gobierno del exmandatario Donald Trump”, señaló el funcionario, que también dirige la Comisión Nacional de Béisbol de Cuba.

Pérez Pardo dijo que las autoridades de la Isla tienen “la disposición de retomar las negociaciones” y defienden “la relación respetuosa con los jugadores nacidos y formados en su tierra, pero que se desempeñan en los circuitos norteamericanos y del mundo”.

Para Francys Romero, periodista y escritor especializado en béisbol, el llamado de la FCB a retomar el acuerdo con MLB no es más que una movida para justificar la no convocatoria de peloteros que abandonaron la Isla —los llamados “desertores” — y que no simpatizan con el régimen cubano.

“Las declaraciones de Pérez Pardo intentan justificar la no convocatoria de esos peloteros. Él sabe que muchos de los jugadores que están en MLB no se van a repatriar para jugar con Cuba, y esa es una de las condiciones que pone la Federación Cubana de Béisbol”, declaró Romero a CubaNet.

El reportero recordó el caso de varios futbolistas cubanos que juegan en la MLS y en otras ligas en Estados Unidos y que han sido convocados por la selección nacional de la Isla sin la condición de repatriarse, algo que todavía no es permitido por quienes mueven los hilos del béisbol en Cuba.

“Es una contradicción dentro del sistema deportivo de Cuba y es una cosa que ellos mismos tienen que responder. ¿Por qué sí con el fútbol y por qué no con el béisbol?”, cuestionó Romero, autor del libro El sueño y la realidad: Historias de la emigración del béisbol cubano (1960-2018).

