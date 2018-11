Régimen cubano prohíbe la salida del país a activista de derechos humanos

MIAMI, Estados Unidos.- A Nancy Alfaya, activista cubana por los derechos humanos e integrante del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), el régimen cubano le prohibió viajar a Perú el pasado 7 de noviembre para participar a un curso de capacitación sobre asuntos de los derechos de la mujer y enfoque de género, según una nota de prensa difundida por la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer.

“Las autoridades del Aeropuerto Internacional José Martí me informaron que no podía viajar a Perú. Cuando les pregunté las razones, me dijeron que desconocían las causas. Solo me indicaron que me acercara a consultar sobre mi caso ante la oficina de la Dirección Nacional de Inmigración”, sostuvo la activista, quien se dirigía a Lima, cuando le fue prohibida su salida por parte de las autoridades de migración en la Isla.

De acuerdo a la denuncia, a Alfaya, de 56 años, las autoridades cubanas le preguntaron si tenía multas, deudas en el banco o si se encontraba en un proceso judicial, “causas por las que una persona no puede salir del país”, sin embargo, ella aseguró que no.

El día después del incidente, Alfaya se dirigió a la oficina de la Dirección Nacional de Inmigración, donde los funcionarios le confirmaron que, en efecto, en el sistema nacional aparecía la prohibición pues supuestamente se encontraba bajo un proceso de investigación, según una información proveniente del Ministerio del Interior.

Alfaya ha reclamado a las autoridades cubanas que está siendo víctima de violación a su derecho de libertad de tránsito, a lo que la funcionaria replicó que podía solicitar una respuesta más amplia dentro de una semana. Sin embargo, hasta hoy se desconoce el porqué de la decisión del régimen.

La ex Dama de Blanco, Nancy Alfaya, retornó a Cuba el pasado 30 de julio acompañando a su esposo, el periodista independiente Jorge Olivera, luego de haber radicado dos años en Estados Unidos.