MADRID, España.- El régimen cubano pidió 8 años de privación de libertad para el menor Jonathan Torres Farrat, encarcelado desde el pasado 13 de agosto, por su supuesta participación en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021.

Su madre, Bárbara Farrat Guillén, informó a través de una directa en Facebook que la petición fiscal le había llegado este lunes, luego de 7 meses esperando.

“Esto se está pasando ya de injusticias. Nunca pensé que la petición de un niño fuera a ser tan larga (…) El estado piensa resolverlo todo con cárcel y va a ser peor el remedio. Ahí (en prisión) ellos no aprenden nada bonito”, manifestó Farrat conmovida.

Bárbara Farrat recordó que el día de las protestas populares Jonathan estaba en casa celebrando su cumpleaños 17; y al enterarse de las manifestaciones salió para buscar a su padre, que se encontraba en la calle, en la calzada de 10 de Octubre.

“El 13 de agosto se lo llevaron (la Seguridad del Estado) para una supuesta entrevista de media hora y desde entonces ha permanecido encarcelado, acusado por desorden público y supuestamente atentado por una piedra que no agredió a nadie”, precisó la madre.

Bárbara Farrat, quien se ha mantenido visibilizando la situación de los presos políticos del régimen cubano, denunció además la represión a que están siendo sometidas las madres y los familiares de quienes permanecen detenidos.

En la misma publicación, su esposo, Orlando Ramírez Cutiño, destacó que en la petición fiscal existen incongruencias como es el hecho de que el policía que dice reconocer a Jonathan en las manifestaciones pertenecía a la zona de El Capri, muy alejada de donde se encontraba el joven.

“Hasta que no logremos derribar esta dictadura que tenemos vamos a seguir en la batalla”, dijo Ramírez Cutiño.

Por su parte, Bárbara Farrat indicó que en el expediente aparece una declaración amañada en la que se expone que ella “está a favor de la revolución y de este comunismo”.

Farrat, quien ha sido amenazada en varios ocasiones por la Seguridad del Estado debido a su activismo, dijo en declaraciones a CubaNet: “No me van a callar mientras tengan a mi hijo Jonathan Torres Farrat preso. (…) Yo estoy dispuesta a todo por mi bebé. Cuando ellos me quitaron a mi hijo, me quitaron el miedo”.

