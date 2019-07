MIAMI, Estados Unidos.- A raíz de las críticas suscitadas en redes sociales ante la aprobación de varias regulaciones para el control del acceso a internet y la informatización de la sociedad en Cuba, el estatal Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) salió al paso y dijo que el recién aprobado Decreto-Ley 370 de 2018, en sus artículos 68 y 69, indica que es una contravención “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”.

“En el caso de las personas naturales, se refiere a las plataformas y aplicaciones nacionales de servicios que se ofrecen en internet y de uso por los ciudadanos, no se refiere a blogs, sitios personales o informativos”, aseguraron en una nota publicada en el diario oficialista Granma.

Aunque en el medio oficial no se ofrecieron más detalles sobre el conjunto de normas, varios lectores del periódico coinciden en que “en la resolución no está esa aclaración, y después la nota de prensa del MINCOM NO servirá como justificación legal ante una supuesta contravención”.

En Cuba solo existe un servicio de hospedaje de blog, la plataforma Reflejos, organizada por los Joven Club de Computación y Electrónica, entidad de la Unión de Jóvenes Comunistas, después de que, en abril de 2019, el monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA anunciara el servicio para personas naturales, que ofrece opciones de pago que oscilan entre los 3 CUC y los 55 CUC mensuales.

Según estableció un conjunto de normas jurídicas decretadas por el Gobierno para el control de las herramientas ligadas a la informatización de la sociedad en Cuba, desde el pasado jueves, las personas jurídicas en Cuba están obligadas a utilizar el antivirus nacional, así como aplicaciones de código abierto y de producción nacional.

Estas nuevas regulaciones, compuestas por un Decreto-Ley, dos Decretos, un acuerdo del Consejo de Ministros y varias resoluciones ministeriales, están recogidas en la más reciente Gaceta Oficial Ordinaria.

Las nuevas normas jurídicas otorgan el protagonismo de la industria de aplicaciones y servicios informáticos a la empresa estatal, y relega la participación del sector privado, con gran auge e iniciativa en este campo, a una simple “complementación”.