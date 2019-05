Régimen cubano niega salida del país a joven integrante de Somos +

MIAMI, Estados Unidos.- El régimen cubano negó la salida del país a María de Lourdes Ayala, integrante del movimiento Somos+ que había sido invitada a participar en un Taller de Capacitación en Chile.

“Al llegar hoy en horas de la mañana al aeropuerto chequeé mi boleto y cuando me toca pasar por la puerta #12 la mujer de inmigración me dice: ‘mire a la cámara’, al momento me indica: ‘espere detrás de la raya roja, enseguida la atenderé’. A los 5 minutos vino un señor, me llevó para una oficina y me dijo que estoy regulada y que no puedo salir del país, explicó la joven, que dijo no tener antecedentes penales ni causas pendientes con la justicia.

“Yo no debo nada, no tengo antecedentes penales, ni estoy pendiente a juicio. Él (oficial) me dijo que esa era la orientación que había recibido; que incluso había preguntado por qué y no le dijeron. Simplemente no me podían dejar salir del país”, agregó Ayala.

La joven también reveló que durante el interrogatorio las autoridades tomaron su dirección y sus datos personales y que estuvo alrededor de una hora esperando por su equipaje.

En una nota publicada en su web oficial, Somos+ denunció el hecho y señaló que el mismo demuestra “la intolerancia de la dictadura cubana”.

“Esta práctica sistemática viola de manera flagrante el derecho de movilidad de ciudadanos ejemplares en su conducta. Ya varios miembros de Somos+ han sido ‘regulados’, sin explicación alguna, lo cual no desmoronará nuestros deseos de seguir luchando por un Cuba democrática y verdaderamente libre”, indicó la organización.