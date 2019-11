Régimen cubano niega salida del país a Camila Acosta, periodista de CubaNet

MIAMI, Estados Unidos. – La periodista de CubaNet Camila Acosta se unió al grupo de activistas y miembros de la sociedad civil de la Isla regulados por el régimen cubano luego de que las autoridades le prohibieran viajar a un evento en Argentina.

“Otra raya más para el tigre: Régimen cubano me prohíbe la salida de Cuba cuando hoy me dirigía a un curso en Argentina. Ni un regulado más”, escribió la joven en su cuenta de Facebook.

“Me dijeron que tengo prohibición de salida. No tienen explicación para eso. Simplemente mi nombre les apareció en el sistema (…) Me atendió Yoel Núñez, jefe de Inmigración del aeropuerto. Dice que debía ir a la oficina de Inmigración de mi municipio y pedir explicaciones. Pero sabemos que ellos no responden a nada de eso. Igual voy a presentar la denuncia”, declaró la joven a CubaNet.

Tampoco pudieron viajar al evento Dayanis Salazar Pérez y Juan Michel López Mora, dos jóvenes opositores miembros del Partido Autónomo Pinero.

Acosta ya había sido retenida por las autoridades de inmigración a su regreso de Estados Unidos, donde participó en una pasantía sobre violencia de género.

Además de ser requerida por las autoridades, le fueron decomisados varios objetos, entre ellos 10 folletos en inglés sobre violencia de género, los cuales fueron calificados de propaganda subversiva.

Camila asegura que la experiencia la sumió en un estado de indefensión como ciudadana, sobre todo porque quienes la entrevistaron prometieron más de la misma receta represiva. Sin embargo, ha asegurado que continuará haciendo periodismo independiente, aunque las consecuencias se extiendan al encarcelamiento.