MIAMI, Estados Unidos. – Este 14 de mayo fueron arrestados José Díaz Silva, coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y los activistas Mario Hernández Leyva, Alberto Sosa Sánchez y Santiago Montes de Oca, tras presentarse en la estación policial donde el régimen mantiene detenido a Adrián Curuneaux Stivens.

Este viernes, los cuatro opositores, que también promueven la iniciativa ciudadana Cuba Decide, se dirigieron hacia el Tribunal Provincial de La Habana a indagar por el recurso de hábeas corpus que habían presentado a favor de Curuneaux Stivens, quien fue arrestado el pasado 4 de mayo.

Tras recibir la noticia de que el Tribunal había declarado sin lugar el hábeas corpus, y que había dictado prisión preventiva para contra Curuneaux Stivens, Silva y el resto de los activistas se dirigieron hacia la unidad Técnico de Instrucción Penal de Picota, ubicada en La Habana Vieja. Al llegar allí, fueron arrestados por agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

“Nosotros fuimos a preguntar por Adrián, que lo tienen desde hace días totalmente incomunicado. No sabemos cómo está o si sigue en huelga de hambre, y estamos realmente preocupados. Cuando llegamos nos dimos cuenta que nos estaban esperando y de inmediato se nos vinieron encima”, dijo el líder del MONR en entrevista con CubaNet.

Según Díaz Silva, los oficiales del Ministerio del Interior (MININT) les ocuparon todas las pertenencias que traían encima. Luego fueron conducidos hacia los calabozos de la estación policial de Zanja, ubicada en el municipio de Centro Habana.

Transcurridas dos horas, fueron sacados de la unidad en dos patrullas: “A mí y a Mario en un auto y a Alberto y a Santiago en otro. A todos los fueron dejando en diferentes puntos, lejísimos de donde viven, menos a mí que me llevaron hasta el costado de una avenida para golpearme”, denunció Díaz Silva.

“Me tiraron manotazos, me aplicaron técnica de estrangulamiento e inmovilización y me dieron en las costillas. Como yo no hice lo que querían, entonces me arrebataron el teléfono y me dijeron que sería acusado de atentado. Luego me dejaron cerca de mi casa”, agregó Silva, quien se encuentra pendiente a juicio por un presunto delito de amenazas.

Por su parte, Curuneaux Stivens fue arrestado luego de acudir el pasado 4 de mayo, junto a otros opositores, al Hospital “Calixto García” para indagar sobre el estado de salud del artista y líder del Movimiento San Isidro (MSI) Luis Manuel Otero Alcántara, ingresado de manera forzosa en esa institución médica.

Hasta su arresto, el opositor de 52 años y padre de tres niños se encontraba cumpliendo una condena de prisión domiciliaria por su activismo en defensa de los derechos humanos.

