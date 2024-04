MADRID, España.- El régimen cubano negó a la presa política del 11J, Saylí Navarro, los beneficios penales que le corresponden por ley, denunció este jueves su madre, Sonia Álvarez Campillo, tras visitarla en la prisión de mujeres La Bellotex, en Matanzas.

“Saylí me estuvo diciendo que la jefa de la prisión, la teniente coronel Marta Cristina Hernández Bacallao, le dijo que este año no tiene ninguno de los 60 días que deben rebajarse por cada año. El año pasado le rebajaron solo 30 porque ella no participa en ninguna actividad, ni de política, ni va a la escuela”, dijo Álvarez Campillo a Martí Noticias.

Sobre esto, la madre de la presa política destacó: “Mi hija no participa en ninguna actividad porque ella no fue allí por su voluntad, fue obligada, porque aquí no podemos manifestarnos en contra del Gobierno”.

El Reglamento del Sistema Penitenciario cubano establece que los reos tienen derecho a una rebaja de hasta 60 días por año de sanción cumplido, siempre que mantengan “buena conducta y resultados alcanzados en la actividad educativa”.

Saylí Navarro, hija del opositor, promotor de Cuba Decide y presidente del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, Félix Navarro Rodríguez, fue arrestada junto a su padre en Perico, provincia de Matanzas, en el contexto de las históricas protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021 (11J).

Desde el juicio de apelación, en abril de 2022, Saylí permanece recluida en La Bellotex. Condenada por el Tribunal de Jovellanos, cumple una sentencia de ocho años de privación de libertad y su padre de nueve, en la prisión de Agüica.

En mayo de 2023 Saylí Navarro, quien al igual que su madre pertenece al grupo opositor Damas de Blanco, fue nominada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad, que entrega la organización checa Forum 2000, fundada por el dramaturgo y defensor de los derechos humanos Václav Havel (1936-2011).

