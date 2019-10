SANTIAGO DE CUBA.- En la mañana de este lunes fueron detenidos en la terminal de ómnibus de Santiago de Cuba Carlos Oliva Rivery, miembro de la dirección nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y Ernesto Oliva Torres, también activista. Ambos, padre e hijo, se disponían a viajar hacia La Habana para presentarse a una cita, este 22 de octubre, en la Embajada de Estados Unidos y solicitar la visa estadounidense.

Los activistas de UNPACU, que además son promotores de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, fueron invitados a participar en el evento Pasos de Cambio, que tendrá lugar en la ciudad de Miami el próximo viernes 25 de octubre.

En el encuentro, que se llevará a cabo en La Torre de la Libertad, se darán cita Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en la OEA, Lincoln Díaz-Balart, congresista americano, Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide, entre otras personalidades que forman parte del exilio.

Pasos de Cambio ha sido catalogado como en evento histórico por la confluencia de oposición y exilio, y porque durante el mismo será firmado el Acuerdo por la Democracia, un documento que marca los pasos legales y técnicos que deben darse para el cambio de sistema en Cuba. También están invitados diferentes actores de la Sociedad Civil Independiente cubana, aunque algunos de ellos no podrán asistir porque el régimen cubano los mantiene “Regulados por interés público”.

“Es obvio que no nos iban a permitir salir de Cuba, mucho menos a un evento de esa magnitud, la prueba de ello es esta, nos detuvieron en la misma terminal y nos despojaron de los documentos de viaje, del dinero que llevábamos y de nuestros pasaportes”, contó a CubaNet Oliva Torres.

Recientemente, Ernesto Oliva Torres había denunciado también que le impidieron asistir al Segundo Foro de la Juventud Iberoamericana, que tendría lugar en República Dominicana, y desde 2017 ha denunciado más de seis prohibiciones de salida del país, ejecutadas por la Seguridad del Estado, a través de detenciones arbitrarias, aun cuando ha tenido toda su documentación en regla.

En el caso de Carlos Oliva, además de ocuparle sus pertenencias, le impusieron una multa de 2000 CUP, aunque no le explicaron el por qué de la multa y bajo que cargos le era impuesta. “Nos llevaron a la segunda unidad policial de acá de Santiago, El Palacete, y nos dijeron que no iban a permitir que los miembros de la UNPACU estuviesen en ese encuentro. Me multaron otra vez, y por supuesto no voy a pagarla, porque luchar por la libertad de mi país no es un delito”.

Y continuó diciendo: “Nosotros vamos a seguir aceptando todas las invitaciones que nos hagan para demostrar el carácter violador del régimen castrista. Pero estamos convencidos de que la lucha es aquí dentro y seguiremos adelante”.

La política del régimen de impedir salir de Cuba a casi 200 disidentes cada día va en aumento. La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, dijo al respecto: “Es una violación, especialmente porque no les dieron un acta de ocupación, la policía siempre que le quita algo a un ciudadano tiene que darle un acta donde conste que le ocuparon esos bienes. Además, deben decir cuál es el motivo por el cual decomisaron los pasaportes y sus otras pertenencias”.

Mientras tanto la UNPACU ha denunciado en esta semana la detención de más de 20 de sus miembros, entre ellos el coordinador en La Habana, Zaqueo Báez Guerrero, quien estuvo 72 horas retenido. Las detenciones se produjeron, principalmente, para reprimir protestas públicas y pacíficas exigiendo la liberación de José Daniel Ferrer, quien hoy cumple 20 días encarcelado, junto a otros tres activistas. Los familiares alegan que están desaparecidos, pues la Seguridad del Estado no ha permitido verlos y hace tres días el Tribunal denegó un recurso de Habeas Corpus que habían presentado a favor de los opositores.