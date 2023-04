MADRID, España.- Funcionarios del régimen cubano que visitaron la pasada semana la prisión La Bellotex, en Matanzas, no escucharon los reclamos de la presa política y activista Sissi Abascal, recluida en dicho centro penitenciario.

Según denunció a Radio Televisión Martí este lunes Annia Zamora, opositora y madre de Sissi Abascal, los funcionarios no la dejaron hablar cuando la joven intentó exigir sus derechos como reclusa.

“Sissi me comenta que llegó la esperada visita, que eran el ministro y el jefe de prisiones de aquí de la provincia de Matanzas, altos oficiales y la directora del penal, que recorrieron toda la prisión y fueron por todos los cubículos”, pero al llegar al cubículo de Sissi Abascal no le permitieron hablar, contó Zamora.

La Dama de Blanco y miembro del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel” también pretendía denunciar las condiciones que las prisioneras enfrentan en ese centro penitenciario, y la denegación de beneficios a los que tienen derecho.

Además, intentó entregarles un documento elaborado por su abogado, pero también fue rechazado. Annia Zamora explicó que ese mismo documento ella lo entregó hace más de tres meses en el tribunal provincial de Matanzas.

“Me dijeron que a los 15 días me daban respuesta y no me han dado respuesta alguna”, agregó.

En noviembre de 2021 Sissi Abascal fue condenada por la Fiscalía Municipal de Jovellanos a seis años de cárcel con internamiento por los presuntos delitos de Desacato, Atentado y Desorden público, relacionados con las históricas manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.

Durante su tiempo en prisión, la joven de 25 años ha sido aislada y amenazada con negarle su libertad condicional, así como con aumentar su condena, por no participar en actos de apoyo al régimen castrista que se organizan en la cárcel La Bellotex.