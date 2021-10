MIAMI, Estados Unidos.- El régimen cubano lamentó este martes que Estados Unidos no admita algunas de las vacunas contra el nuevo coronavirus -entre las que se encuentra la desarrollada en la Isla- como requisito para ingresar al país, según informó la agencia de noticias The Associated Press (AP).

La reacción del gobierno de La Habana llega luego de que se conociera que a partir de noviembre próximo a los viajeros que lleguen a Estados Unidos se les exigirá estar inmunizados, pero a aquellos que tengan vacunas no avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) podría restringírseles el acceso. Tal es el caso de la rusa Sputnik V y las cubanas.

De acuerdo a la nota de AP, Eduardo Martínez, director de BioCubaFarma -la organización de biotecnología estatal que desarrolló las vacunas- indicó en una conferencia de prensa que hasta ahora se realizaron dos reuniones virtuales con especialistas de la OMS para presentarles los resultados de los inoculantes cubanos, pero hasta el momento no han recibido su aval.

La restricción podría afectar a miles de cubanos que esperan la apertura de los aeropuertos y la paulatina regularización de los vuelos el 15 de noviembre, pues en la Isla se usaron Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.

“Nosotros sí vamos a reconocer todas las vacunas que sus entidades regulatorias, las entidades regulatorias de cada país, hayan reconocido”, dijo por su parte el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal a The Associated Press.

Portal informó este martes que en gobierno cubano espera tener al 90% de su población inmunizada para noviembre, y que hasta la fecha se han aplicado cerca de 23 millones de dosis, lo que equivale a que el 86% de los ciudadanos tiene al menos una.

Para el ministro del régimen cubano es injusto que Estados Unidos no reconozca a los inoculantes cubanos. “El resultado de las vacunas cubanas está ahí, está en los números… cómo viene disminuyendo la transmisión”, aseguró.

De acuerdo a las cifras del gobierno, el pico de contagios entre julio y septiembre que hubo en el país ha comenzado a bajar, lo que las autoridades relacionan al avance de la vacunación. Los contagios en Cuba pasaron de 9 000 casos diarios en algunas jornadas de septiembre a unos 2 600 este martes.

