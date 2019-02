Régimen cubano censura a Albertico Puyol

MIAMI, Estados Unidos. – La cruzada del gobierno cubano contra la diáspora sigue cobrando víctimas. En esta ocasión, el damnificado de turno ha sido el reconocido actor Albertico Puyol, quien anunció a través de su cuenta en las redes sociales que el régimen de La Habana lo ha prohibido en la Isla.

Puyol, radicado en la ciudad de Miami desde hace varios años, señaló que, las autoridades cubanas también han amenazado con tomar represalias contra los amigos que participen en su programa de Facebook “The Early Show”, todo como consecuencia de la participación de Puyol en la serie “El sucesor”, producida por el portal digital Diario de Cuba.

En la mencionada serie, Pujol interpreta a un hipotético presidente cubano llamado Octavio Díaz-Canel, lo cual “parece que ha incomodado y la realidad es que estamos bajo el estatus de prohibición”.

“Es muy raro, antes me tenían vetado porque yo hacía el Tabo y me acusaron de que yo era el Tabo y ahora me están acusando al revés, ironizó el actor en su alocución.

Por último, Puyol también reveló que quiso corroborar cuál era su situación la Isla, pero no recibió respuestas.

“Les cuento que llamé a Cuba, quise comprobar esto y recibí una respuesta de miedo por hablar conmigo y eso sí me dejó consternado, eso sí es doloroso”, comentó.