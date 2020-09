MIAMI, Estados Unidos.- La persecución y el hostigamiento de las fuerzas represivas del régimen cubano contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) continúa incrementándose. Este martes, cuatro activistas del grupo, que también promueven Cuba Decide, denunciaron detenciones violentas y arbitrarias.

Desde La Habana Jacqueline Heredia Morales, también Dama de Blanco, contó a CubaNet que en la noche de ayer al salir del hospital infantil de Centro Habana fueron detenidos por agentes del Ministerio del Interior (MININT).

“Nos encontrábamos mi esposo, Carlos Álvarez, el activista Cándido Chacón, y mi hijo de 9 años, y a la policía no le importó golpearnos y llevarnos hacia los calabozos”, lamentó Heredia Morales.

“Me preguntaron que qué hacíamos tan tarde en la calle, y expliqué que mi hijo estaba reventado, lleno de granos y que a esa hora fue que pude salir del hospital, pero no les importó y tiraron para el suelo a mi esposo delante de mi hijo, y a todos nos llevaron”.

No es la primera vez que los hijos de este matrimonio opositor son testigos y víctimas de la brutalidad de los agentes del MININT. Tal y como ocurrió ayer, en otras ocasiones han sido llevados hasta estaciones policiales por el mismo Departamento de la Seguridad del Estado.

Los tres opositores de la UNPACU fueron multados con cuotas de 2000 pesos en CUP, que se duplicarán al término de 12 días en caso de no pagarlas.

“Claro que no las pagaremos, ¿de dónde vamos a sacar el dinero?”, cuestionó Jacqueline. ”Yo les pido a todos que no paguen multas, ni le den un centavo a esta dictadura, son unos abusadores conmigo, con mis pequeños hijos, que están traumatizados, y con todo el pueblo”, concluyó Heredia, quien es además ex prisionera política.

En Santiago de Cuba también fue detenida en la vía pública Arianna Ávila Gilart. La joven contó a CubaNet que en la tarde de este miércoles se encontraba en una oficina de Western Union, pero al ver presencia policial decidió irse, evitando que su dinero fuera ocupado.

“Sé como operan, te detienen y luego te quitan el dinero, sin saber cómo está tu situación económica ni si tienes comida en el refrigerador para tus hijos”, explicó Ávila.

Una publicación en Facebook de Yordanys Labrada, coordinador de la UNPACU en el municipio Songo La Maya y esposo de Arianna, alertó que la joven se encontraba en un ómnibus para regresar a su casa y que estaba siendo perseguida por agentes policiales.

“El ómnibus pasa obligatoriamente por el frente de la unidad policial de La Maya y allí frenó, luego subió un policía y me obligó a bajar por la fuerza”.

“¿Sin documento legal y sin yo haber cometido delito qué yo hago aquí? Increpó Ávila al oficial de la Seguridad del Estado, encargado de realizar el interrogatorio.

“Me tuvieron allí hasta la noche, diciéndome que me mudara, que si no podía irme del país que me fuera a otra provincia o Yordanys terminaría preso, por todas las multas que se ha negado a pagar”.

Finalmente, Arianna, madre de dos niños pequeños, fue puesta en libertad en la noche, no sin que antes le confiscaran su teléfono móvil, sin mayor explicación que: “¿sabes que perdiste el teléfono verdad?”, según las palabras del agente de la policía política que se hace llamar Michel.

Por su parte, el líder principal de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, denunció que el régimen ha retomado el tema de confiscar las viviendas que funcionan como sedes principales del movimiento en Santiago de Cuba.

Ya para los meses de enero, febrero y marzo de este año, cuando aún Ferrer permanecía en prisión, la Seguridad del Estado había cercado los tres inmuebles al punto de solo permitir la entrada a una o dos personas, por lo general el hijo y la esposa del líder opositor.

En ese momento las autoridades aseguraban que serían ocupadas las viviendas por desarrollarse allí labores contrarrevolucionarias, refiriéndose a las actividades pacíficas y a los proyectos comunitarios que benefician a decenas de ancianos, enfermos, madres solteras y niños.

No obstante, luego de más de 60 días de cerco policial, Ferrer aseguró que, con locales o no, la UNPACU continuará realizando su activismo en favor de la liberación de los presos políticos y un cambio de sistema hacia la democracia.