MIAMI, Estados Unidos. – La “brigada de respuesta rápida” del policlínico Luis E. de la Paz, del municipio de Yara, en Granma, fue armada con palos para hacer frente a “diferentes eventos de manifestación enemiga”, según anunció este viernes la Dirección Municipal de Salud Pública de ese municipio.

La publicación ha llamado la atención en medio de un aumento de las protestas populares sin precedentes en la Isla.

“¿Qué van a defender?”, preguntó la usuaria Lucía Rodríguez. “¿Al pueblo que no aguanta más miseria o a los gobernantes barriga llena? Luego no digan ‘me obligaron’. Si no tienen valor para luchar por el futuro de sus hijos, por lo menos tengan la decencia de respetar al que tiene lo que a ustedes le falta”, terminó.

Por su parte, Héctor Andrés Naranjo Zaldívar cuestionó: “Qué vergüenza que personal de salud porte instrumentos capaces de causar daños a otros… Dónde queda la bioética y el principio de no maleficencia??? En serio puede un profesional de la salud causar daño intencionado a un ser humano???”.

“¡Enemigos no! Cubanos como ustedes cuyo único delito es pensar diferente y expresarlo. No continúen estableciendo un apartheid ideológico en Cuba! ¡Todos tienen derecho a tener derechos!”, escribió el sacerdote Juan Carballosa.

En el último año, desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, al igual que las manifestaciones de descontento popular han aumentado los actos represivos del gobierno contra la población.

El propio 11J el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, dio la orden a sus seguidores de salir a la calle a “combatir” a los manifestantes pacíficos que reclamaban alimentos, medicinas y libertad.

Además de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y fuerzas de élite de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, numerosas brigadas paramilitares (brigadas de respuesta rápida) salieron a la calle con palos a contrarrestar las masivas protestas.

Justo en la noche de este viernes y madrugada del sábado, agentes del orden reprimieron a decenas de pobladores del municipio camagüeyano de Nuevitas, que se lanzaron a las calles por segundo día consecutivo para denunciar los prolongados cortes de electricidad que alcanzan hasta 18 horas.

En redes sociales, varios internautas aseguraron que la Policía golpeó a menores que estaban con sus padres en la manifestación.

De hecho, dos niñas de 11 años dijeron que varios policías las separaron de uno de los manifestantes y las golpearon. “La Policía pa cogerlo preso, nos cayeron a golpe, pa’ que lo soltáramos. Eran una pila y uno gordo ahí que ese fue el que me metió duro”, dice una de las menores en un video publicado por la usuaria de Facebook LaChamaca DeChamaco Yaestaostinada.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.