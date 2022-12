MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano anunció este jueves a través de sus medios oficiales la celebración de elecciones generales para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 26 de marzo de 2023.

Una vez constituido el nuevo Parlamento, los diputados propondrán y votarán los principales cargos políticos del país, incluido el de presidente de la República y al cual puede aspirar por otros cinco años el actual gobernante, Miguel Díaz-Canel.

Los comicios generales son el último paso de un ciclo que comenzó el pasado 27 de noviembre con la primera vuelta de las elecciones de delegados municipales y que rompió récords de abstencionismo en la Isla.

De los 8,3 millones de cubanos que debían votar, solo participó en las elecciones un 68,58%, para una abstención del 31,42%.

Con motivo de las “elecciones” municipales, la plataforma Archipiélago recordó que el modelo electoral cubano está diseñado para que el partido único y sus instituciones conserven el control absoluto sobre los destinos del país.

Por eso, la organización cívica señaló que boicotear las “elecciones” podría ser “una oportunidad magnífica para decir bien alto ante el régimen y ante la comunidad internacional, que la dictadura ya no cuenta con las mayorías de las que presumió durante décadas”.

La Habana no permite que observadores internacionales independientes acudan a las jornadas de votación, que son presentadas por el Gobierno como “un genuino ejercicio de democracia”.

Sin embargo, el modelo electoral cubano ha sido ampliamente criticado en la Isla y el resto del mundo por su falta de democracia y transparencia, por su selectividad y por la exclusión de candidatos opositores.

“Aquí no hay elecciones ningunas, eso está elegido ya. No hay democracia, aquí en Cuba la democracia se perdió hace años. Los presidentes los ponen ellos, no el pueblo que somos los que estamos jamando tremenda soga aquí”, denunció un cubano en conversación con CubaNet, a raíz de las elecciones de 2019.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.