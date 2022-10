MIAMI, Estados Unidos. — La policía política cubana amenazó al periodista independiente Yoel Acosta Gámez, quien se desempeña como realizador audiovisual en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo.

El reportero fue interceptado el pasado 30 de septiembre en la vía pública por un agente de la policía política que lo condujo hasta la delegación del Ministerio del Interior (MININT) en Baracoa.

Una vez allí, Acosta Gámez fue sometido a un interrogatorio. Los oficiales le dijeron que tenía que abandonar el país si no quería terminar en prisión. También le comunicaron que ellos se harían cargo de garantizarle la salida.

“Fui interrogado sobre los trabajos que yo realizaba aquí en Baracoa. Me dijeron que no podía seguir realizando trabajos como periodista independiente en Baracoa. Me dijeron que si lo seguía siendo me llevarían a prisión”, declaró el reportero a CubaNet.

Según Acosta Gámez, los oficiales le insistieron en que si no abandonaba el país sufriría el rigor de la cárcel y la persecución.

“Me han dicho que me van a llevar a prisión, me han dicho que me van a dar golpes en la calle”, expresó el joven.

Los agentes también le advirtieron al periodista independiente que cualquier medio que tenga encima para realizar videos le sería decomisado.

“Me dijeron que si me cogían en la calle con un teléfono me lo iban a quitar”, apuntó el reportero.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.