MADRID, España.- El gobierno de Cuba criticó este lunes las recientes denuncias de la Unión Europea (UE) por las condenas impuestas a los artistas y opositores Luis Manuel Otero Alcántara (LMOA) y Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo).

“Últimas declaraciones sobre Cuba por parte de instituciones de la Unión Europea, incluidas las del vocero Peter Stano, son contrarias a principios establecidos en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) de igualdad, no injerencia y respeto a la soberanía de las partes”, dijo en Twitter Emilio Lozada García, director general de asuntos bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

Lozada García consideró además: “La Unión Europea debería abandonar su doble rasero y atender graves violaciones de derechos humanos que involucran a sus Estados miembros”.

El titular hizo referencia fundamentalmente a la publicación realizada el 26 de junio pasado por Peter Stano, quien reiteró la preocupación de la Unión Europea por las sentencias contra Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

Stano, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, llamó a las autoridades cubanas “a respetar todos los derechos civiles y políticos”.

Cuba: following the latest sentences against Otero Alcántara,"Osorbo” Castillo & others demonstrating in July 2021,🇪🇺reiterates its concerns and the call on 🇨🇺 authorities to respect all civil & political rights, as stated by @JosepBorrellF in March 👉 https://t.co/sf5u3YusXq

