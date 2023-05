MADRID, España.- El régimen cubano condenó las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

“Reiteramos en nombre del parlamento cubano la más enérgica condena a las sanciones unilaterales impuestas contra Rusia. Nos oponemos a la política de aislamiento de Rusia a través de una poderosa campaña mediática dirigida a incitar al odio contra Rusia, a la que buscan culpar de la escalada de la guerra”, dijo este fin de semana Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en conversación con Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal (Cámara baja) de Rusia.

“Somos muy conscientes de cómo opera el gobierno de Estados Unidos, el verdadero culpable de este problema”, agregó Lazo, citado por la agencia TASS.

The US leadership is responsible for fueling the conflict in Ukraine and is trying, through media pressure, to blame Russia for the crisis, Esteban Lazo, President of the National Assembly of People's Power, Cuba's parliament, said:https://t.co/plxBzeHuHK pic.twitter.com/XPDqPdldzK

