MIAMI, Estados Unidos. – Este viernes, el Tribunal Municipal de Diez de Octubre impuso dos años de trabajo correccional sin internamiento al opositor José Díaz Silva, coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y promotor de Cuba Decide.

“Mi abogado hoy me llamó para informarme sobre esta injusticia, aunque el lunes es que podré tener la sentencia en papel”, dijo a CubaNet Díaz Silva.

El pasado 19 de julio, el líder del MONR fue citado para presentarse ante el Tribunal de Diez de Octubre. Allí también compareció su vecina Danay Castro, quien lo acusó del supuesto delito de “amenazas”.

“Fue en el municipio Diez de Octubre, pero quienes llevaron a cabo la farsa eran de Santiago de Las Vegas. Ella (Danay Castro) fue sola; no tenía testigos. En cambio, yo llevé cinco. Pero todo eso es un circo armado por la dictadura y no se aplica justicia”, denunció el activista.

En mayo de 2020, Díaz Silva permaneció varios días detenido, bajo instrucción penal, en la unidad de la Policía de Santiago de Las Vegas, tras ser acusado por Castro de amenazas. Según el testimonio de Díaz Silva, la mujer habría violado su domicilio en más de una ocasión, con el fin de robarle productos cosechados por su familia, un delito previsto y sancionado en el Código Penal.

“Mi abogado estaba seguro de que esa mujer iba a terminar sentenciada, no yo, porque soy inocente. Lo único que hice fue sacarla de mi patio, después de que varias veces ella entrara descaradamente a robar. Lo que pasa es que ella es parte de la dictadura”, afirmó.

El opositor, que ya ha ido a prisión en dos ocasiones por motivos políticos, aseguró que Castro es exmilitar y que colaboró con los órganos de la Seguridad del Estado para llevar adelante el proceso en su contra.

“Eso es para dejarme en mi casa, pero se equivocan una vez más. Yo voy a apelar, y aunque no cambien la condena no voy a trabajar ni firmar nada. Soy ingeniero de Aviación y jamás me han dejado trabajar por oponerme a la dictadura. Así que ahora tampoco lo haré. Continuaré con mi vida como hasta ahora”, insistió.

En tanto, más de una decena de integrantes del MONR y promotores de Cuba Decide permanecen tras las rejas por participar en las protestas del pasado 11 de julio. Entre ellos se encuentran Manuel Velázquez Licea, Arturo Valentín Rivero y el matrimonio conformado por Mailene Noguera Santiesteban y Enmanuel Roble Pérez.

“Ellos tienen niños pequeños, pero eso nunca ha sido un obstáculo para que la dictadura encarcele a personas por manifestarse pacíficamente. En el caso de Arturo le negaron un cambio de medida; y en el caso de Manuel, su abogado no ha podido ni siquiera acceder al expediente”, lamentó.

Desde su detención, según Díaz Silva, las autoridades de La Habana mantienen incomunicados a estos activistas. La Fiscalía, por su parte, se ha negado a entregar a los familiares de los activistas el auto de medida cautelar aplicada contra ellos.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.