MIAMI, Estados Unidos.- El joven estudiante de música cubano Abel Lescay fue condenado a seis años de cárcel por participar en las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, en San José de las Lajas, Mayabeque, según informó él mismo en Facebook.

Lescay, que estudia música en Instituto Superior del Arte (ISA), aseguró en la publicación que apelará la sanción. “No se ha acabado el proceso”, dijo. “Les aseguro que si voy preso me voy a preparar como beatboxer y la voy a echar buena”.

“Bueno. Declaro oficialmente locos a los locos que dirigen este país. Me echaron 6 años de privación de libertad. No nos asombremos. Hay a quien le echaron 25. Creo que es deber de todxs lxs cubanxs darle candela a esta…”, escribió el joven en su perfil.

“Estoy puesto. Ahora debo apelar. No se ha acabado el proceso. Otro juicio cochino de mentira y luego hay un proceso de revisión si no me equivoco”, agregó, junto a las imágenes de la sentencia.

El documento oficial del régimen cubano explica que le estudiante de música ha sido sancionado “en concepto de autor por el delito de desacato agravado con carácter continuado de cuatro años de privación de libertad, por delitos de desorden público a dos años de privación de libertad, por el delito de desacato de la figura simple de carácter continuado con un año de privación de libertad y como sanción conjunta y única la de seis años de privación de libertad”.

Abel Lescay fue juzgado el pasado 26 de enero en el Tribunal Provincial Popular de la provincia de Mayabeque, y enfrentaba inicialmente una condena de siete años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, desacato agravado de carácter continuado y desacato de la figura básica de carácter continuado.

Poco después de salir del Tribunal el día del juicio, en la sesión se presentaron policías como testigos que demostraron que él los había ofendido el 11 de julio.

“Es algo que ya yo había aceptado públicamente y allí también lo acepté. Antes que ellos llegaran, yo dije que los había ofendido y, realmente, me siento arrepentido de haberlo hecho e incluso le pedí disculpas al jefe de la policía y le pedí que se las transmitiera a los otros agentes”, dijo el músico en ese momento.

