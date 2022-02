LA HABANA, Cuba. – El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a cinco años y cuatro meses de privación de libertad a la dama de blanco y activista de la UNPACU Aymara Nieto Muñoz, quien se encuentra cumpliendo prisión política desde 2018.

El régimen celebró un nuevo juicio contra la activista el pasado 7 de febrero bajo la acusación de cometer “desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación”, delito establecido en el artículo 165.1 del Código Penal, por supuestamente liderar una revuelta acaecida el 9 de marzo de 2020 en el Centro Penitenciario de Mujeres de Occidente conocido como “El Guatao”, en donde se encontraba recluida en ese momento.

Según el documento de la Fiscalía, Nieto Muñoz, de 43 años, incitó “a sus compañeras de colectivo a no quedarse tranquilas” ante la medida de la dirección del penal de mantener ese día los cubículos cerrados. Para ello, supuestamente, “le proporcionó” a una de las ausadas “una fosforera para que prendiera candela a los colchones”.

Poco después del motín, Nieto Muñoz fue trasladada a más de 600 kilómetros de su familia, a la prisión de mujeres de Manatí, en la provincia de Las Tunas, en donde permaneció alrededor de seis meses en celdas de aislamiento. Sus dos hijas menores de edad no han podido verla en casi dos años.

Según su esposo, el también activista y exprisionero político Ismael Boris Reñí, en el juicio ―celebrado en La Habana y en el que Nieto Muñoz participó de manera virtual― “se demostró, una vez más, que Aymara no participó en el motín ni cedió la fosforera para ello, y también quedó demostrada la manipulación y patrañas de la Seguridad del Estado para encauzar a Aymara”.

La prisionera política alegó desconocer de los sucesos hasta después de su ocurrencia, mientras su abogado solicitó la absolución por no considerarla autora del delito.

Sin embargo, el Tribunal sostuvo que la dama de blanco “tuvo un papel protagonista y alentador (…), no siendo este accionar raro en la misma, lo cual fue conocido por los jueces actuantes a través de su ficha de reclusa en la que obra que de manera habitual no solo se comporta como líder negativa, sino que cuestiona constantemente el tratamiento educativo del Centro, así como se destaca por tratar de ejercer influencias sobre las demás internas, cuestión que no ha erradicado no obstante haber sido analizada en innumerables oportunidades”.

Esta sería la cuarta condena por motivos políticos a la dama de blanco, encarcelada desde 2018 y cuya condena debía finalizar en mayo próximo.

La pasada semana, su esposo denunció que la Seguridad del Estado, luego de mantenerla tres días en celda de castigo, le propuso salir del país como forma de evitar una nueva sanción.

“Le dijeron que lo tenían todo preparado para que se fuera del país con toda su familia, y que entre esos casos (que estaban preparando) estaba José Daniel Ferrer y otro grupo” igualmente encarcelado, declaró a CubaNet Boris Reñí. Sin embargo, según el activista, ella les respondió “que no aceptaba ninguna propuesta de esas”.

La situación de Aymara Nieto Muñoz ha sido denunciada por el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el cual dictaminó que su detención y privación de libertad son rotundamente arbitrarias y solicitó al régimen cubano su liberación inmediata.

