MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano concedió la libertad condicional este miércoles al activista Carlos Ernesto Díaz González, Ktivo Disidente, conocido por protestar a viva voz el 28 de abril de 2022 en el bulevar de San Rafael, en La Habana Vieja.

La noticia de su excarcelación bajo libertad condicional fue confirmada en Facebook por la periodista independiente Ismaray Bacallao, quien también publicó dos fotos Ktivo tras salir de la cárcel, este miércoles.

“Tremenda buena noticia. Hoy es uno de los días más felices desde hace mucho tiempo. Mi hermano, aunque no de sangre, Carlos Ernesto Díaz González, Ktivo Disidente, camino a casa. Le dieron la libertad condicional”, escribió Bacallao.

Por su parte, Diario de Cuba confirmó la excarcelación con fuentes cercanas al activista y precisó que Díaz González no tenía conexión a internet en estos momentos, por lo que no se tenían más noticias de su liberación.

En una directa de Facebook, la exprisionero política exiliada en EE.UU. Keilylli de la Mora Valle también anunció la excarcelación del activista y pidió no desviar la atención del caso del preso político Yosvany Rosell García, quien suma 20 días en huelga de hambre. “Ojo, también Yosvany, activista de FANTU, está mal. (…) No lo dejemos de la mano, que está grave”, dijo la joven.

A finales de noviembre de 2022, Ktivo Disidente fue condenado a dos años y seis meses de cárcel por haber protestado pacíficamente el bulevar de San Rafael (La Habana). El activista fue encontrado culpable de los presuntos delitos de difamación, desobediencia y desacato en juicio celebrado en su provincia natal, Cienfuegos.

El 28 de abril de 2022, Ktivo protestó contra el inmovilismo del pueblo cubano y llamó a luchar contra una dictadura que ya lleva más de 60 años en el poder.

“Esto tiene que parar, y lo tenemos que parar nosotros. No hay sociedad civil. No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país”, exigió el activista desde los altos de una pared, poco antes de ser arrestado.