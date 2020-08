China insulta a intelectual expulsada del PCC por cuestionar a Xi Jinping

MIAMI, Estados Unidos.- Una de las máximas autoridades académicas de la Escuela Central del Partido Comunista Chino (PCC) fue expulsada, y sus beneficios de retiro cancelados, por criticar la manera en la que Beijing —y Xi Jinping— manejaron el brote del coronvairus Sars-CoV-, causante de la COVID-19.

El Global Times, uno de los más importantes órganos propagandísticos de China, a una semana de la expulsión de Cai Xia por cuestionar públicamente al mandatario chino, y acusarlo de “estar matando al país” convirtiéndolo en “el enemigo del mundo”, la llamó traidora.

La catedrática había dicho que “bajo el régimen de Xi, el PCC no es una fuerza para el progreso de China. De hecho, es un obstáculo para el progreso de China. Creo que no soy la única que quiere irse de este partido. A más personas les gustaría retirarse o abandonarlo. Tenía la intención de dejar el partido hace años cuando no había más espacio para hablar y mi voz estaba completamente bloqueada”.

Luego de varias declaraciones de Cai a medios internacionales, Hu Xijin, uno de los editorialistas del periódico chino, la insultó por su posición contraria a “los intereses de la nación” en un texto titulado Los intelectuales chinos deben dejar en claro su línea.

“Debo decir que, en un momento en que China está bajo una compulsa estratégica total con los Estados Unidos, Cai se ha convertido en una traidora de los intereses de China y el pueblo chino, y ha caído en la órbita de las fuerzas anti-China de los Estados Unidos”, dice Xijin en su editorial.

El editor en jefe de Global Times puso en duda incluso la salud mental de Cai. “No tengo idea de la condición psicológica de Cai. No entiendo por qué terminó siendo una traidora. Sin duda, lo que ha dicho y hecho es prestar ayuda a Washington mientras daña los intereses de su propio país”.

“Es simplemente increíble que una persona pueda ser tan insensata sobre cuestiones de principios. Debe haber calculado sus propias pérdidas y ganancias para sacar provecho. Tal vez esto sea parte de un trastorno mental, o incluso el de un adicto al juego que espera ganar en grande. Cualquiera que sea el caso, ha tomado una decisión tonta”, escribió.

Hu Xijin señaló en su texto que el resto de los intelectuales deberá someterse a los lineamientos del régimen, por sobre sus propios pensamientos.

“En la actual lucha China-Estados Unidos, el fondo ético de todos los intelectuales chinos debería ser estar del lado chino en lugar de sentarse del lado estadounidense. Pueden tener diferentes entendimientos del lado chino. Pero la diferencia entre el ‘lado chino’ y el ‘lado estadounidense’ es muy clara. No debe confundirse”.

“No importa cómo Cai defienda y enmascare su traición, es obvio que se ha puesto del lado de Estados Unidos y lo está ayudando a atacar a China. Por lo tanto, debo decir que Cai es una gran vergüenza para los intelectuales chinos. Ella también es la vergüenza de los llamados liberales”, concluyó.