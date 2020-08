Régimen chavista abre inscripciones para “elecciones legislativas” en Venezuela

MIAMI, Estados Unidos. – Sin la presencia de la mayoría opositora comenzó este lunes el proceso de inscripción a las elecciones legislativas en Venezuela, previstas a celebrarse el 6 de diciembre de 2020.

Destaca EFE que 27 partidos que conforman el grueso de la oposición venezolana acordaron no presentarse a los comicios por considerarlos “un fraude electoral” que será utilizado por el régimen de Maduro para intentar legitimarse nuevamente en el poder.

Representantes de esas agrupaciones políticas aseguraron a la agencia española que el régimen chavista, “usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva”.

“Participar bajo estas condiciones resulta cuesta arriba, no digo que imposible. Se llega a una decisión con dos posibilidades muy controvertidas: ir a una elección donde tienes muy baja posibilidad de hacer un buen papel, porque las condiciones no están dadas, y no ir. Al final se decidió no ir, pero estaba anunciado, creo que no hay sorpresa”, declaró al medio alemán DW Benigno Alarcón Deza, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

Como si fuese poco, el Tribunal Supremo de Justicia impuesto por el chavismo descabezó a tres de las cuatro principales fuerzas políticas de oposición: Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática.

Para Alarcón Deza, el claro objetivo del chavismo para las próximas elecciones es acabar con el dominio de la oposición en la Asamblea Nacional.

“El objetivo en que va a salir bien va a ser sacar definitivamente a Guaidó y a la oposición mayoritaria de la Asamblea Nacional y el objetivo en el que va a salir mal es que las democracias del mundo, por lo menos la mayoría de ellas, no van a reconocer esa Asamblea Nacional. Pero países como China, Rusia e Irán si la van a reconocer, porque además les interesa hacer negocios con Venezuela. Van a reconocerla, aunque otros países no lo hagan. Creo que la legitimidad hacia afuera no va a salir bien, pero van a lograr sacar a los partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional”, apuntó.

La situación en Venezuela sigue siendo vista por preocupación por la Unión Europea, que abogó por el aplazamiento de las elecciones del 6 de diciembre al considerar que “no se reúnen” las condiciones para unos comicios justos e inclusivos.

“Luego de mis contactos con los representantes y los dirigentes políticos venezolanos, debo concluir que en este momento no se dan las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo”, dijo el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell en un comunicado publicado este martes.