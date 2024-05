CIUDAD DE MÉXICO, México.- El régimen cubano censuró un concierto de Rap, que debía realizarse el pasado 25 de mayo en el bar privado Fellini, en el municipio Playa, La Habana.

La presentación, que formaba parte del Festival Forma tu Bulla, fue cancelada a última hora, según informaron a los artistas los dueños del establecimiento.

“La decisión, que impidió la participación de los raperos del proyecto Compendio Soandry HDC y NavyPro, además del Elokuente, entre otros artistas”, le fue comunicada al dueño del Bar Fellini, uno de los organizadores del evento, según expuso una denuncia de la colaición D’Frente.

De acuerdo la información, en las cercanías del bar la Policía Nacional ubicó una de sus patrullas.

El rapero Soandry Del Río expuso a Diario de Cuba que pudieron comprobar que la Seguridad del Estado estaba detrás del acto de censura.

Con ella, Del Río, Osvaldo Navarro (Navy Pro) y René Díaz (Elokuente), entre otros artistas, no pudieron ofrecer su concierto.

Del Río compartió con el medio independiente otros detalles y esgrimió que se trataba de la implementación del Decreto Ley 349: “Es la historia de siempre, la 349, más de lo mismo”.

En su testimonio contó que uno de sus amigos, que trabaja en postproducción, escuchó una conversación donde se decía que la Seguridad del Estado había ordenado cancelar la actividad el tercer día del festival. “Que ese día, sin discusión, no se podía realizar porque había personas invitadas que no podían presentarse y no podían cantar”, expresó.

Osvaldo Navarro, por otra parte, confirmó que uno de los organizadores le cuestionó al dueño del bar”¿Qué explicación le doy a los artistas?”, y el dueño repuso: “Diles que se rompió un cable”.

“Según me informan, los dueños del local permitieron -entre quejas y lamentos- la realización de la programación del jueves y viernes pero de manera ‘unilateral’ hoy no se realizará el evento. En mi criterio personal, este es otro episodio de censura, las y los que cargamos con la marca que nos ha puesto el Estado Cubano sabemos quienes ponen los límites en este país”, escribió en sus redes sociales el rapero contestatario.

Este cantante, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), ha sufrido el acoso del régimen cubano por su activismo.

El Decreto 349 de 2018 es “una Ley Mordaza que limita la libertad de expresión y de creación de los artistas cubanos a través de la figura del supervisor-inspector —o directamente por agentes de la Seguridad del Estado—”, pronunció D´Frente en su comunicado.

“Introducir la fuerza de la censura en el mundo del arte, un mundo que debe ser ante todo reino de espontaneidad, es un asalto continuado a la libertad, una persecución a los contenidos políticamente incómodos y un ataque al derecho de los ciudadanos de conocer otras realidades diferentes a las propias de la institucionalidad oficial cubana”, sentenció.

